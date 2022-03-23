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23/03/2022 12:14

吉利汽車（１７５）去年純利跌１２％，派息增至２１港仙

　　《經濟通通訊社２３日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，截至去年１２月底止年度，純
利按年減少１２﹒４％至４８﹒４７億元（人民幣．下同），每股基本盈利０﹒４８元，派末期
息０﹒２１港元，按年升５％。
　　期內，收入增１０％至１０１６﹒１１億元；毛利增１８﹒１５％至１７４﹒１２億元。
（ｓｌ）

＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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