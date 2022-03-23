【企業盈喜】金活醫藥料去年純利按年增加約１﹒５５倍至１﹒６倍

《經濟通通訊社２３日專訊》金活醫藥集團（０１１１０）公布，集團預期截至去年１２月

３１日止年度的公司擁有人應佔溢利，將較２０２０年同期的１１７０萬元人民幣，增加約

１﹒５５倍至１﹒６倍。

主要是由於ＣＯＶＩＤ－１９疫情受到控制，使市場在去年度相對２０２０年度有所復甦。

致從事品牌進口醫藥及保健產品的中國分銷業務之收益增加約４５％至５０％；及毛利增加約

６５％至７０％。（ｂｎ）

