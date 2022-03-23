瑞聲（２０１８）去年純利跌１２﹒６％至１３﹒２億人幣，不派息

《經濟通通訊社２３日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布，截至２０２１年１２月３１日

止全年，純利１３﹒１６億元（人民幣．下同），按年跌１２﹒６４％；每股基本盈利１﹒０９

元，不派末期息。

期內收入１７６﹒６７億元，升３﹒０７％；毛利４３﹒６５億元，升３﹒２５％。

（ｂｎ）



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