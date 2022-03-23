《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊控股（００７００）公布，集團截至２０２１年１２月
３１日止第四季度非國際財務報告準則純利２４８﹒８億元（人民幣．下同），按年下跌２５％
；非國際財務報告準則每股基本盈利２﹒６０９元。
騰訊去年第四季純利９４９﹒５８億元，按年增長６０％；每股基本盈利９﹒９５７元。
期內，集團收入１４４１﹒８８億元，按年升８％；經營盈利１０９７﹒２３元，增長
７２％。（ａｃ）
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23/03/2022 16:34
【騰訊業績】騰訊去年第四季非國際財務報告準則純利按年跌２５％
《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊控股（００７００）公布，集團截至２０２１年１２月
３１日止第四季度非國際財務報告準則純利２４８﹒８億元（人民幣．下同），按年下跌２５％
；非國際財務報告準則每股基本盈利２﹒６０９元。
騰訊去年第四季純利９４９﹒５８億元，按年增長６０％；每股基本盈利９﹒９５７元。
期內，集團收入１４４１﹒８８億元，按年升８％；經營盈利１０９７﹒２３元，增長
７２％。（ａｃ）
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