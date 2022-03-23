【騰訊業績】騰訊：料未成年人保護措施影響將於下半年全面消化

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）公布去年全年業績，指出在本土市場遊戲

業務方面，預期未成年人保護措施的影響將於２０２２年下半年全面消化。待新版號發放後，相

信將受惠於更多新遊戲的推出。

騰訊指，在限制未成年人遊戲時長及消費方面，集團領先行業並取得顯著成效。在２０２１

年第四季，未成年人總時長按年減少８８％，佔集團本土市場遊戲總時長的０﹒９％。未成年人

總流水按年減少７３％，佔其本土市場遊戲總流水的１﹒５％。

金融科技方面，集團通過提升用戶安全，升級服務於中小企業的交易及客戶管理功能，以及

通過微信支付分等工具減少商戶的交易摩擦，藉此強化我們的支付生態。作為人民銀行數字人民

幣試點階段的一部分，現已在微信支付新增數字人民幣入口。

而在網絡廣告方面，集團繼續提升差異化的廣告解決方案，同時適應監管變化及持續演變的

宏觀經濟環境。於去年第四季，微信日活躍廣告主按年增長超過３０％。超過三分之一的朋友圈

廣告收入來自以小程序作為落地頁的廣告及通過企業微信連接用戶與客服代 表的廣告。隨著適

應新環境及進一步升級廣告解決方案，預期廣告業務可於２０２２年後期恢復增長。（ａｃ）

