【騰訊業績】騰訊：續積極擁抱監管要求，料今年人員招聘增幅大降

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊控股（００７００）公布去年全年業績，集團總裁劉熾平

在線上業績會上表示，在金融科技業務上，集團一直重視監管合規和風險控制，未來將繼續堅持

這根本性的原則，積極配合、擁抱監管要求，相信監管政策將有助於行業長期健康發展。



＊正探索成立一家金融控股公司＊



他又指，集團正探索成立一家金融控股公司，公司正積極討論是否有資格獲得金融控股公司

牌照，這將涉及組織架構調整，但預期短期影響中性。

廣告業務方面，劉熾平指出，此前行業和經濟狀況欠佳，包括教育培訓、遊戲以及房地產等

受到更大打擊，預期廣告業務或於今年年底回暖。遊戲業務方面，相信監管對於整個遊戲行業還

是支持的，當可以解決未成年人保護這個問題之後，預料遊戲版號也將發放，強調集團在遊戲方

面的儲備其實相當充足，當版號重新發放時，將會推出新遊戲。



＊較邊緣的業務可能需要調整人手＊



騰訊截至去年底僱員數目按年增長約３１％至近１１﹒３萬人，劉熾平對此表示，整個互聯

網行業正面臨根本和原則性的變化，需要一個更持續健康的運作模式，集團亦更注重效率成本，

預料今年僱員人數仍會有增長，但增幅將較此前兩年大幅下降。他又指，騰訊將在業務組織上進

行優化，將加大核心業務的投入，但較邊緣的業務可能需要調整或縮減。



＊馬化騰：實體經濟和數字經濟融合才剛開始＊



主席兼首席執行官馬化騰表示，集團利用雲計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術與產業

進行融合，過去已與逾３０行業中，超過９０００個合作夥伴，逾４００個行業企業方案具有比

較多的進展，但認為實體經濟和數字經濟的融合才剛剛開始。

馬化騰指，集團將利用自身在軟件即服務（ＳａａＳ）的優勢，包括旗下新「一門三傑」，

即企業微信、線上會議和文檔服務，為企業提供與消費者一種通信和協作的解決方案，強調會與

同業共同努力，而不是互相競爭。（ａｃ）



