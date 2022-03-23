【答問大會】林鄭：政府關心打工仔福祉，保就業已盡量拉闊涵蓋面

《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥在答問大會表示，政府抗疫同時關心打工仔

福祉，已推出失業支援津貼、「保就業」計劃等，亦有在職家庭津貼等，盡量拉闊涵蓋面，寬鬆

處理受疫情影響的打工仔，但她坦言港府的津貼很難百分百涵蓋每個工種，呼籲開工不足的市民

報名加入抗疫工作。

林鄭對議員就抗疫提意見表示感謝，又指為應對疫情「有法必用」，稍後會交代政務司司長

引用《緊急法》的次數。（ｈｙ）

