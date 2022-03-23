【答問大會】林鄭：已購入足夠新冠口服藥，合約規定不能公布數量

《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥表示，香港已購入足夠的新冠口服藥，亦呼
籲醫生用得「手鬆」，因為愈早用成效愈好，早前放寬用藥指引，不論年齡及接種情況均可獲處
方口服藥，成效不錯，將繼續監察用藥情況。她表示，合約規定不能公布購買數量，但強調數量
相當足夠，亦得到兩大藥廠寫信支持香港抗疫。（ｈｙ）
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