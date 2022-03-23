【新冠肺炎】何君堯促林鄭交代４月會否全民強檢，林鄭：無水晶球

《經濟通通訊社２３日專訊》建制派議員何君堯批評林鄭抗疫失當，指社會付出龐大代價、

大量長者死亡，促請交代４月會否做全民檢測。行政長官林鄭回應指，現實是無水晶球，要看疫

情走勢，重申全民強檢是有成效手段，但現時未到疫情尾段，現在應集中加強採樣、隔離等能力

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