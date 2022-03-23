【新冠肺炎】徐樂堅：第五波累計１０７萬宗確診，３月初是高峰

《經濟通通訊社２３日專訊》衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，第五波疫情累計１０７
萬宗確診，３月初是高峰，過去３天每日約１﹒２萬至１﹒４萬；截至昨日７８０間院舍有人確
診，涉３﹒４萬個院友、８７００名員工，由高峰時每日有３０００至４０００宗減至近日每日
約５００天。當局指，目標是下月底為所有院友打針，直至接種率達至９成。（ｈｙ）
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