【企業盈警】東瀛遊（０６８８２）料去年虧損擴大至１﹒５６億元

《經濟通通訊社２３日專訊》東瀛遊（０６８８２）公布，截至２０２１年１２月３１日止
年度，預期將錄得公司擁有人應佔綜合虧損淨額約１﹒５６億元，２０２０年同期公司擁有人應
佔綜合虧損淨額約１﹒０９億元。
虧損擴大主要由於集團決定撇銷其向一家航空公司預訂飛機座位的預付款約２８００萬元（
扣除稅項影響），此乃由於有關集團已作出預付款的該航空公司的最新資料所致。（ｂｎ）
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