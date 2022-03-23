【企業盈警】ＢＨＣＣ料去年應佔合併淨利潤減少不少於６０％

《經濟通通訊社２３日專訊》ＢＨＣＣ ＨＯＬＤＩＮＧ（０１５５２）公布，截至去年

１２月３１日止年度，預期公司擁有人應佔合併淨利潤較截至２０２０年同期的２８０萬坡元公

司擁有人應佔審核合併淨利潤，減少不少於６０％。

公司解釋，主要由於去年度從新加坡政府收到的ＣＯＶＩＤ－１９相關支持補助金減少。

（ｂｎ）

