【企業盈警】ＢＨＣＣ料去年應佔合併淨利潤減少不少於６０％

《經濟通通訊社２３日專訊》ＢＨＣＣ ＨＯＬＤＩＮＧ（０１５５２）公布，截至去年
１２月３１日止年度，預期公司擁有人應佔合併淨利潤較截至２０２０年同期的２８０萬坡元公
司擁有人應佔審核合併淨利潤，減少不少於６０％。
公司解釋，主要由於去年度從新加坡政府收到的ＣＯＶＩＤ－１９相關支持補助金減少。
（ｂｎ）
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