  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升１０６點子兩連揚，報６﹒３５５８

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５５８，
較上個交易日升１０６點子，錄兩連漲，上個交易日報６﹒３６６４。
　　歐盟經濟制裁暫未觸及俄羅斯能源，且美國聯儲局加息對市場產生的震盪效應減退，投資者
風險情緒改善，美元周二（２２日）小幅走低。紐約尾盤美匯指數跌０﹒０７％，報９８﹒４３

　　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３５５８　　－１０６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒００７２　　　－３９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２４２３　　－７９１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１２０　　　－１４﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４２９７　　＋４９０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７４２８　　＋３５３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４２４３　　＋４６２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６８３７　　　－３０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８０８２　　　－８３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０５２５　　　－３１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６３３　　　＋２７﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１６﹒５４６４　－１３０７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３３１６　　－１５５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒０２００　　　－５０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話23/03/2022
【虛幣世界】比特幣重返43000水平，其他加密貨幣跟漲
專訪22/03/2022
【專訪】陶冬：聯儲加息啟全球資金新循環，惟超寬鬆非真結束（有片）
中國故事22/03/2022
《神州經脈》美國對華實施新官員簽證限制　滬指五連升外資續走人
財經熱話22/03/2022
融創發盈警嚇一嚇　傳恒大重組方案今揭盅　內房普遍跌轉升
專訪22/03/2022
【即市專訪】譚朗蔚：科技股反彈近尾聲？兩大板塊可吼！（有片）
FOCUS22/03/2022
【FOCUS】美啟非常規緊縮　內房震源考驗維穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金