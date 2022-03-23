【聚焦人幣】人幣中間價升１０６點子兩連揚，報６﹒３５５８

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５５８，
較上個交易日升１０６點子，錄兩連漲，上個交易日報６﹒３６６４。
歐盟經濟制裁暫未觸及俄羅斯能源，且美國聯儲局加息對市場產生的震盪效應減退，投資者
風險情緒改善，美元周二（２２日）小幅走低。紐約尾盤美匯指數跌０﹒０７％，報９８﹒４３
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貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３５５８ －１０６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒００７２ －３９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２４２３ －７９１﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１２０ －１４﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒４２９７ ＋４９０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７４２８ ＋３５３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４２４３ ＋４６２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６８３７ －３０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８０８２ －８３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０５２５ －３１﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６３３ ＋２７﹒７０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １６﹒５４６４ －１３０７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３３１６ －１５５﹒００
１人民幣╱韓元 １９１﹒０２００ －５０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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