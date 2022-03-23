【東航空難】民航局：墜毀飛機損毀嚴重，仍無法判斷失事原因

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院副總理劉鶴和國務委員王勇率有關

部門負責同志２２日凌晨抵達廣西梧州，指導「３﹒２１」東航ＭＵ５７３５航空器飛行事故現

場救援、善後處置及事故原因調查工作。

２２日晚上，國家應急處置指揮部在廣西梧州舉行的新聞發布會。民航局航空安全辦公室主

任朱濤表示，截至目前，未發現幸存人員。本次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。鑒於調查工

作剛剛開始，以目前掌握的信息，還無法對事故的原因有一個清晰的判斷。

目前調查組正按照程序全面開展調查工作，對事發現場進行勘查，並全力搜尋飛行記錄器的

同時，還對包括飛行、維修、空管、氣象、飛機設計製造等方面進行逐項深入的調查。下一步調

查組將全力以赴蒐集各方證據，重點在事發現場飛行記錄器的搜尋，並綜合各方面信息開展事故

原因分析工作，深入全面查明事故原因，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公布。

廣西消防救援總隊總隊長鄭西表示，２１日１５時５０分，梧州市籐縣消防救援大隊首戰力

量到達現場，偵查發現事故現場有部分飛機殘骸及濃重燃油氣味，並有未完全撲滅的山火。到場

消防救援力量立即組織撲滅餘火，同時開展人員搜救。事發地為山林地區，道路狹窄、溝谷縱橫

，消防救援人員攜帶救生工具分３個小組對核心區進行拉網式搜索，同時，組織專職消防隊員對

周邊２０公里範圍進行搜索排查。２２日，他們又組織了２００人繼續開展區域拉網排查。



＊全部旅客家屬已聯繫，５００多名救援人員搜索黑匣子＊



東航雲南有限公司董事長孫世英表示，東航已在２４小時內與全部１２３名旅客的家屬取得

聯繫，選派了１６０多位援助專家組建工作團隊，有序開展家屬援助工作。

２２日下午５時３０分左右，５００多名消防和武警人員、民兵集結，攜帶鏟子等工具，進

入墜機現場搜尋黑匣子。目前已投入６台挖掘機，近５０名工作人員參與其中。

３月２１日１４時３８分許，東方航空公司ＭＵ５７３５航班執行雲南昆明至廣東廣州任務

時，在廣西梧州市上空失聯並墜毀。據悉，失事飛機機型為Ｂ７３７－８００，於２０１５年６

月２２日交付東航雲南分公司，機齡６﹒８年。東航已將該公司所有Ｂ７３７－８００執飛航班

的飛機全部控制在地面，空中航班落地後將不再執行航班。

