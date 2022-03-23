【新冠肺炎】內地增本土確診及無症狀近五千宗，上海病例暴增近千

《經濟通通訊社２３日專訊》內地本土疫情仍未遏制，國家衛健委公布，３月２２日，全國

確診者新增確診２６６７宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例７６宗；本土病例

２５９１宗，吉林仍佔最多有２３２０宗，其中長春市１９７９宗，吉林市３３１宗；福建

１１０宗；遼寧３６宗，其中瀋陽市７宗；天津２４宗；山東２４宗；廣東１５宗，其中深圳市

１３宗；上海及北京各４宗。

新增無症狀感染者２４６９宗，其中本土２３４６宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多

有９７７宗，吉林省５２８宗，其中吉林市有５２２宗；河北１８３宗；福建１６０宗；遼寧

１２７宗；廣東１２宗，其中東莞市７宗、深圳市５宗。

上海疫情同樣升溫，再錄得破紀錄９８１宗本土個案。官方此前通報稱，上海１６日啟動全

員核酸檢測，１８日到２０日三天，累計篩查３０００多萬人次。上海地鐵表示，為配合疫情防

控工作需要，３月２３日營運開始起至另有通知時止，再多２線６站臨時封站，合共有３線９站

停運。



＊瀋陽：全市住宅小區、村屯實行封閉式管理＊



東北疫情持續升溫，其中遼寧瀋陽依然形勢嚴峻，瀋陽市２１日通報要求加強對全市住宅小

區、村屯、黨政機關、企事業單位疫情防控管控措施。通報稱，從３月２２日起全市住宅小區、

村屯實行封閉式管理，居民進出需持４８小時內核酸檢測陰性證明及《居民出入通行證》，嚴禁

未按要求參加核酸檢測人員進入小區。

在疫情重災區方面，其中吉林省共有２８４８宗本土個案。吉林省工信廳副廳長宋曉輝２１

日表示，由吉林省工信廳緊急採購的１萬盒、屬中國國內首批到貨的輝瑞ＣＯＶＩＤ－１９口服

藥，先前已由上海入關，並在北京轉運，２０日晚間運抵長春，正進行分發。張力指出，依照臨

床治療專家的意見，若適用這款口服藥的患者能「應用盡用，應用早用」，對治療和康復將產生

積極作用。（ｃａ）

