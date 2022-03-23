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23/03/2022 09:20

【新冠肺炎】國務院督察組赴上海調研，封城傳言再起，官方急否認

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上海的疫情形勢仍然嚴峻複雜，國務院聯防聯控機制派出的督
查組與上海市官員會面後，封城傳言再起。上海昨日（２２日）新增本土新冠肺炎確診病例４例
和無症狀感染者９７７例，合計確診人數再創本輪新高。其中３例確診病例和８８６例無症狀感
染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。
　　國務院聯防聯控機制日前派出督查組赴１０個省份開展督查工作，其中第五督查組組長、海
關總署副署長張際文一行昨日和上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強，市委副書記
、市長、市疫情防控工作領導小組組長龔正舉行座談。李強表示，將結合上海超大城市實際，著
力優化完善疫情防控策略和舉措，分區分級分類開展疫情應對，堅持最快速響應、推進網格化篩
查、做實全流程閉環、強化社會面管控、優化全方位服務保障，多措並舉、堅決打贏疫情防控阻
擊戰。
　　上海過去兩年來一直是抗疫「模範生」，本次「破防」後疫情擴散至今未能控制，加上國務
院督察組疫情以來首次親赴上海現場督導，此舉被認為是中央已對上海抗疫不力下了定論。網絡
傳言昨晚起甚囂塵上，包括「上海擬出台大動作，將封城７天」等。後經傳媒向權威部門求證，
封城傳言不屬實。但市民早已行動起來，市民連夜買菜囤貨的視頻在網上瘋傳。（ｗｌ）

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