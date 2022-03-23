【重拳監管】新東方今秋起停止北京昌平雙語學校義務教育階段辦學

《經濟通通訊社２３日專訊》監管重拳對內地教培行業造成毀滅式打擊，曾經的培訓業巨頭

新東方不得不艱難轉型，但政策和資本掣肘下，業務急速萎縮。近期網絡流傳一份《新東方教育

科技集團董事長俞敏洪致家長的一封信》。信中新東方創始人俞敏洪表示，集團決定從今年

（２０２２年）秋季開始，停辦北京昌平新東方雙語學校義務教育階段的教育，即小學部和初中

部的教育。今年秋期起，９年級（初三）學生，根據個人意願，正常升入本校高中部繼續學業。

學校將提供資源和幫助，努力幫助１－８年級在讀學生進入北京市其他各類學校繼續學業。補償

１－８年級所有在讀學生每人２萬元（人民幣．下同）。

俞敏洪在上述信中表示，停辦主要是由於政策和歷史兩大原因。國家政策法規方面，新東方

集團作為上市公司，無法繼續開展該校的義務教育階段辦學。公司無法為學校提供持續的場地和

資金支持，學校無法僅依靠自身持續運營。去年９月１日發布的《中華人民共和國民辦教育促進

法實施條例》明確禁止義務教育階段民辦學校關聯交易，任何社會組織和個人不得通過兼併收購

、協議控制等方式控制實施義務教育的民辦學校。

對於上述消息，內媒引述新東方相關負責人，對方表示暫無法回覆秋季是否徹底關停昌平雙

語學校義務階段課程，但相關年級今年秋季已無招生名額。另據《界面新聞》報道，新東方證實

該學校的小學、初中部將停辦，高中部正常運營。

天眼查ＡＰＰ顯示，北京市昌平區新東方雙語學校成立於２０１０年，註冊資本２５０萬元

，法定代表人吳強，是一所全日制國際雙語學校，提供從小學到高中的國際化雙語教育。除了北

京，新東方在浙江金華、山東青島等地還設有雙語學校，新東方未予回應是否關停。（ｗｌ）

