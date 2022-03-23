【中概焦點】過千粉絲助主播砍單仍失敗，拼多多稱有人混淆視聽

《經濟通通訊社２３日專訊》內地知名電商平台拼多多經常會舉辦一些優惠活動，只要用戶

邀請好友參與「砍一刀」，就可以獲得優惠甚至是獎金獎品，但過往已有不少網民指出這是拼多

多設計的「騙局」，用戶就算找大量朋友幫助自己抽獎，最終還是會一無所獲，還順帶幫助拼多

多招攬新客戶。

日前鬥魚知名遊戲主播超級小桀在直播期間，提到拼多多的所謂免費優惠只是騙局，一時興

起和粉絲一起做實驗。超級小桀當時登入拼多多，便獲告知可以在活動區領取一款商品，當他選

擇了一部手機後，拼多多就播放一段「砍價」的動畫，並告訴他只差１％就可以砍價成功，然後

再播放一段動畫告知他獲得５００００塊金幣，可以兌換０﹒５％的進度，其後他再點擊按鈕砍

價，系統提示他獲得２００００塊金幣，兌換０﹒２％的進度……如是者重複幾次，超級小桀「

砍價」進度已經到了１００％，拼多多卻提示他還差幾個金幣才成功，需要找朋友掃碼「助力」

。

超級小桀把二維碼放到直播畫面中，在粉絲「助力」下砍價成功，但拼多多又提示他要掃碼

「助力」提供金幣才可以「生成訂單」，但是超級小桀距離砍價進度愈近，粉絲「助力」提供的

金幣數量便愈少，由１－２個金幣去到０﹒０１個金幣，後來系統提示他有「惡意刷單」跡象，

所以封鎖了他的鏈接。超級小桀放棄了免費拿手機的活動，之後再嘗試免費領１００元人民幣的

活動，但他遇到了一模一樣的情況，從邀請朋友助力提供金幣，去到單位更小的鑽石，到最後超

級小桀距離１００元獎勵僅差１個鑽石時，朋友的助力便不再提供鑽石或金幣，而是提供一個「

新年福袋」，福袋打開後只有一句「福氣滿滿」的祝福語。

當時有超過６萬人觀看超級小桀的直播，參與幫助抽獎的觀眾預計過千人，但超級小桀仍然

顆粒無收，有人質疑連坐擁過萬粉絲的主播都無法刷出禮品，更何況是普通人。就在今次直播引

起外界討論後，超級小桀竟在直播結束後不久獲拼多多告知，他砍價買手機成功了，可以用一分

錢購買智能手機，不過他強調自己在直播結束後再也沒有登入拼多多，而且免費領取手機的助力

鏈接亦已失效，但他卻在兩小時後「莫名其妙」地成功砍單。



＊內媒：平台合規經營必須常態化＊



拼多多在事件後發表一則言辭強硬的聲明，稱這明明是一宗砍價成功的案例，卻在某種蓄意

推動下，成為與事實完全相反的熱搜、熱議話題，進而混淆輿論視聽，拼多多更指公司法務部門

已保存了相關證據。

事件在網上引發軒然大波，不少網民直接批評拼多多送獎品只是害怕事情被鬧大，而且超級

小桀砍價的全程都有被拍攝下來，拼多多是在砌詞狡辯。

內地《經濟日報》在社評中提到，互聯網平台既要吸引用戶又要控制成本，往往選擇模糊處

理，不向用戶明示抽獎概率，造成消費者預期落空。文章引述市場監管總局出台的《規範促銷行

為暫行規定》指，經營者在有獎銷售前，應當明確公布獎項種類、參與條件、獎金金額或者獎品

價格、獎品數量或者中獎概率等信息，但這一規定已實施近兩年，種種不規範現象卻依然存在，

影響消費體驗。文章提醒互聯網平台合規經營必須常態化。（ｅｙ）

