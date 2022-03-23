  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2022 15:18

【中概焦點】過千粉絲助主播砍單仍失敗，拼多多稱有人混淆視聽

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地知名電商平台拼多多經常會舉辦一些優惠活動，只要用戶
邀請好友參與「砍一刀」，就可以獲得優惠甚至是獎金獎品，但過往已有不少網民指出這是拼多
多設計的「騙局」，用戶就算找大量朋友幫助自己抽獎，最終還是會一無所獲，還順帶幫助拼多
多招攬新客戶。
　　日前鬥魚知名遊戲主播超級小桀在直播期間，提到拼多多的所謂免費優惠只是騙局，一時興
起和粉絲一起做實驗。超級小桀當時登入拼多多，便獲告知可以在活動區領取一款商品，當他選
擇了一部手機後，拼多多就播放一段「砍價」的動畫，並告訴他只差１％就可以砍價成功，然後
再播放一段動畫告知他獲得５００００塊金幣，可以兌換０﹒５％的進度，其後他再點擊按鈕砍
價，系統提示他獲得２００００塊金幣，兌換０﹒２％的進度……如是者重複幾次，超級小桀「
砍價」進度已經到了１００％，拼多多卻提示他還差幾個金幣才成功，需要找朋友掃碼「助力」

　　超級小桀把二維碼放到直播畫面中，在粉絲「助力」下砍價成功，但拼多多又提示他要掃碼
「助力」提供金幣才可以「生成訂單」，但是超級小桀距離砍價進度愈近，粉絲「助力」提供的
金幣數量便愈少，由１－２個金幣去到０﹒０１個金幣，後來系統提示他有「惡意刷單」跡象，
所以封鎖了他的鏈接。超級小桀放棄了免費拿手機的活動，之後再嘗試免費領１００元人民幣的
活動，但他遇到了一模一樣的情況，從邀請朋友助力提供金幣，去到單位更小的鑽石，到最後超
級小桀距離１００元獎勵僅差１個鑽石時，朋友的助力便不再提供鑽石或金幣，而是提供一個「
新年福袋」，福袋打開後只有一句「福氣滿滿」的祝福語。
　　當時有超過６萬人觀看超級小桀的直播，參與幫助抽獎的觀眾預計過千人，但超級小桀仍然
顆粒無收，有人質疑連坐擁過萬粉絲的主播都無法刷出禮品，更何況是普通人。就在今次直播引
起外界討論後，超級小桀竟在直播結束後不久獲拼多多告知，他砍價買手機成功了，可以用一分
錢購買智能手機，不過他強調自己在直播結束後再也沒有登入拼多多，而且免費領取手機的助力
鏈接亦已失效，但他卻在兩小時後「莫名其妙」地成功砍單。

＊內媒：平台合規經營必須常態化＊

　　拼多多在事件後發表一則言辭強硬的聲明，稱這明明是一宗砍價成功的案例，卻在某種蓄意
推動下，成為與事實完全相反的熱搜、熱議話題，進而混淆輿論視聽，拼多多更指公司法務部門
已保存了相關證據。
　　事件在網上引發軒然大波，不少網民直接批評拼多多送獎品只是害怕事情被鬧大，而且超級
小桀砍價的全程都有被拍攝下來，拼多多是在砌詞狡辯。
　　內地《經濟日報》在社評中提到，互聯網平台既要吸引用戶又要控制成本，往往選擇模糊處
理，不向用戶明示抽獎概率，造成消費者預期落空。文章引述市場監管總局出台的《規範促銷行
為暫行規定》指，經營者在有獎銷售前，應當明確公布獎項種類、參與條件、獎金金額或者獎品
價格、獎品數量或者中獎概率等信息，但這一規定已實施近兩年，種種不規範現象卻依然存在，
影響消費體驗。文章提醒互聯網平台合規經營必須常態化。（ｅｙ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪23/03/2022
【即市專訪】港股接近好淡分水嶺！黃偉豪：兩科技股短期可跟車！（有片）
財經熱話23/03/2022
小米業績勝預期兼擬百億回購　無懼大行唱淡股價飆逾半成
FOCUS23/03/2022
【FOCUS】歐洲能源窘境堪鑒　中國規劃轉型攻堅
香港要聞23/03/2022
【新冠肺炎】中學全日面授須九成接種率　考慮疫情尾聲全民強檢
大行報告23/03/2022
【大行炒D乜】安踏小米績後齊被降目標　麥格理睇小米$12.8熊盡全行
開市Good Morning23/03/2022
熊麗萍：觀望小米新能源車量產　短期16元有阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金