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23/03/2022 10:37

【東航空難】美國運輸安全委員會派代表調查，波音提供技術支持

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國國家運輸安全委員會（ＮＴＳＢ）任命Ｓａｔｈｙａ　
Ｓｉｌｖａ作為美國授權代表，調查東航（００６７０）（滬：６００１１５）墜機事件。
ＮＴＳＢ表示，將與中國民航局保持聯繫，並將通過聯邦航空管理局、波音公司和引擎製造商
ＣＦＭ的技術顧問，為調查提供所有必要方面的支持。

＊垂直急速墜落黑盒或被毀，美專家形容情況奇怪＊

　　根據外電對東航出事航班飛行數據的評估，失事飛機撞向山坡時的速度每小時超過９６６公
里，接近高空環境下的音速，而且呈垂直墜落，衝擊力巨大，報道引述美國航空顧問公司專家意
見指，在這樣的撞擊下，飛機數據記錄儀、座艙語音記錄儀或快速訪問記錄儀能否被留存下來，
要打一個問號。
　　外媒在另一份報道中引述三名航空專家的意見指，客機從巡航高度突然機頭朝下急速墜落，
情況「很奇怪」，因為失事飛機在約１分鐘３５秒內下降了近２６０００呎，按照機身設計，要
讓波音客機做到這一點很困難，在正常情況下飛行員可以輕鬆糾正這種失誤。報道引述駕駛過同
類客機的ＮＴＳＢ前調查員指，可能導致飛機急墜的情況有很多，現在就東航墜機的原因得出結
論還為時過早。（ｅｙ）

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