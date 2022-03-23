【大國博弈】美菲聯合軍演三十年來規模最大，華冀勿損地區和平

《經濟通通訊社２３日專訊》美國駐馬尼拉大使館發表聲明，美國和菲律賓將於３月２８日
至４月８日期間，舉行三十年來最大規模的聯合軍事演習，大約５１００名美國士兵和３８００
名菲律賓軍人參與軍演，內容包括海上安全、反恐和救災演練等。
中國外交部回應事件指，中方不反對菲律賓在其境內舉行軍事演習，但希望演習不要針對第
三方，不要做有損地區和平的事。（ｅｙ）
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