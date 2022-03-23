【俄烏開戰】澤連斯基高級助手稱中烏領導人將「很快」進行對話

《經濟通通訊社２３日專訊》俄烏戰爭持續，中國對戰事態度表面維持中立，但西方社會普

遍狐疑中國實際站在俄羅斯一方，因中俄有著更緊密的能源、貿易和安全聯繫。但實際上，中國

也是烏克蘭最大的貿易夥伴。烏克蘭總統澤連斯基（Ｖｏｌｏｄｙｍｙｒ

Ｚｅｌｅｎｓｋｉｙ）的高級助手Ａｎｄｒｉｙ Ｙｅｒｍａｋ周二（２２日）表示，烏克蘭看

到中國的中立立場，同時希望中國在停止俄羅斯在烏領土上發動的戰爭方面發揮更「明顯的作用

」，並成為未來烏克蘭的安全保障國之一。

值得關注的是，Ｙｅｒｍａｋ還表示，他預計烏克蘭領導人和中國國家主席習近平「很快」

會進行對話，但並未詳細說明。



＊沙利文：未看到任何中國向俄提供軍事裝備的證據＊



北京方面此前多次重申，希望通過外交途徑解決這場衝突，並表示支持俄羅斯和烏克蘭的領

土完整，但同時也承認莫斯科方面的「合理」安全關切。

此外，美國國家安全顧問沙利文（Ｊａｋｅ Ｓｕｌｌｉｖａｎ）周二表示，他並未看到任

何中國向俄羅斯提供軍事裝備的證據。在上周的中美元首視像通話中，美國總統拜登曾提醒中國

國家主席習近平，如果中國向俄羅斯入侵烏克蘭提供物質支持，將會面臨「後果」。（ｗｌ）

