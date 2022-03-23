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23/03/2022 15:27

【理財通】截至２月末跨境理財通涉及資金匯劃逾６﹒７萬億人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行廣州分行發布最新數據顯示，截至２０２２年２月
２８日，粵港澳大灣區參與「跨境理財通」個人投資者達到２﹒４４萬人，包括港澳投資者
１﹒５９萬人，內地投資者８５３２人，涉及相關資金跨境匯劃７１５６筆，金額
６７３７６﹒４４萬元（人民幣．下同）。
　　統計顯示，今年２月份粵港澳大灣區參與「跨境理財通」的個人投資者新增８５５人，境內
銀行通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃５９０筆，金額７８００﹒２６萬元。廣州、東莞
、佛山、珠海、江門、中山、惠州、肇慶８個城市與港澳間往來「跨境理財通」業務匯劃金額
５０８１﹒７０萬元，佔總額的６５﹒１５％。深圳與港澳間往來「跨境理財通」業務匯劃金額
２７１８﹒５６萬元，佔總額的３４﹒８５％。
　　具體到持倉情況看，參與「跨境理財通」的個人投資者購買投資產品市值餘額為
３２２６９﹒６３萬元。其中，北向通項下，港澳個人投資者持有內地投資產品市值餘額為
２０４３０﹒８７萬元；南向通項下，內地個人投資者持有港澳投資產品市值餘額為
１１８３８﹒７６萬元。（ｗｌ）

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