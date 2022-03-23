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23/03/2022 16:09

【俄烏開戰】傳西方謀將俄踢出Ｇ２０，中國強調任何成員無此資格

　　《經濟通通訊社２３日專訊》俄烏戰爭開打後，國家社會陸續祭出多項針對俄羅斯的金融制
裁，俄國經濟近乎崩潰；隨著戰爭狀態持續，西方國家正考慮將制裁延伸至政治、外交層面。據
外電報道，美國及其西方盟友正在評估俄國是否該留在２０國集團（Ｇ２０）。在北京，外交部
外交部發言人汪文斌回應稱，二十國集團是國際經濟合作的論壇，匯聚了世界主要經濟體，俄羅
斯是Ｇ２０的重要成員，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。
　　汪文斌強調，Ｇ２０應踐行真正的多邊主義，加強團結合作，攜手應對經濟、金融、可持續
發展等領域的突出挑戰，為實現強勁、綠色、健康的全球發展作出積極貢獻。中方支持主席國圍
繞「共同復甦　強勁復甦」的主題，按照既定議程推進二十國集團各領域合作。
　　被問到美國總統拜登本周在比利時布魯塞爾和盟邦會面時，是否會推動將俄羅斯逐出Ｇ２０
時，白宮國家安全顧問蘇利文（Ｊａｋｅ　Ｓｕｌｌｉｖａｎ）透露，美方認為俄羅斯不能再和
往常一樣待在國際組織與國際社會。不過，美國做出其他聲明之前，會先與盟國討論。
　　２０國集團（Ｇ２０）下一次峰會定於今年１０月在印度尼西亞的度假勝地巴厘島舉行。由
於Ｇ２０中的中國、印度、沙特阿拉伯等國或將否決完全排除俄羅斯，據報部分國家今年可能會
跳過Ｇ２０會議。中國外交部新聞發言人趙立堅早前表示，Ｇ２０不是討論烏克蘭等政治安全問
題的合適場所。（ｗｌ）

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