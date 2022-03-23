【東航空難】失事飛機其中一部黑匣子已找到，東航稱目前運力充足

《經濟通通訊社２３日專訊》內地今午再就東航ＭＵ５７３５航班墜毀事件舉行新聞發布會

。會上公布，飛機的一部黑匣子已於今日被發現。航空器上一般有飛行數據記錄器和駕駛艙語音

記錄器兩個黑匣子。

在空難發生後，東航目前已停飛所有涉事波音７３７－８００飛機。東航雲南有限公司董事

長孫世英表示，東航正全面開展安全隱患大排查，停飛並不代表波音７３７－８００必然存在安

全隱患，而是一種遇到突發重大事故後的應急反應，一切還是要以調查組的結論為準。他強調，

目前東航航空運力比較充足，航班並不會因為部分飛機的停飛而受到影響。

ＭＵ５７３５航班２１日執行雲南昆明飛廣東廣州任務時，在廣西梧州市上空失聯並墜毀。

因事故現場難以進入及天氣不佳等原因，目前已發現失事飛機殘骸碎片，但未發現機上失聯人員

，在墜機搜救核心區域，救援人員發現了失聯人員的錢包、身份證、銀行卡等隨身物品。



＊值機飛行員健康良好，家庭和睦＊



孫世英又透露，該航班３位飛行員飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經

歷完備，符合局方要求。機長在２０１８年１月聘為Ｂ７３７機型機長，飛行總經歷時間

６７０９小時，第一副駕駛飛行總經歷時間３１７６９小時，第二副駕駛飛行總經歷時間５５６

小時。目前了解到，三位飛行員平時的表現也都是很好的，家庭情況也都比較和睦。

民航事故調查中心主任毛延峰在同場發布會上表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險

天氣。根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機

組與空管單位均保持正常的通信聯繫。

外媒在早前一個報道中引述三名航空專家的意見指，客機從巡航高度突然機頭朝下急速墜落

，情況「很奇怪」，因為失事飛機在約１分鐘３５秒內下降了近２６０００呎，按照機身設計，

要讓波音客機做到這一點很困難，在正常情況下飛行員可以輕鬆糾正這種失誤。因此有網絡猜測

認為，本次空難或由飛機師人為因素造成。（ｗｌ）

