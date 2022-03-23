【大國博弈】安倍晉三與蔡英文通話提加強合作，陸方：堅決反對

《經濟通通訊社２３日專訊》日本國會團體日華議員懇談會昨舉行年度大會，在台灣，蔡英

文應邀與日本前首相安倍晉三視像對談。蔡英文指，烏克蘭為自由民主而戰，台灣不能置身事外

。安倍再度提出，「台灣有事」等同「日本有事」及「日美同盟有事」，指日台應加強合作，並

就台日共同克服災難、抗疫，以及烏克蘭局勢與亞太地區和平等議題交換意見。

在北京，外交部發言人汪文斌重申，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來。

汪文斌表示，日本國內部分政治勢力公然與台獨勢力勾結，在台灣問題上指手畫腳，中方對此表

示堅決反對和強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。日本國內一些人將台灣與烏克蘭相提並論，鼓

動在對台關係上搞突破的動向，是危險的，也是徒勞的。

中方嚴肅敦促日方和個別政客深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾，

不與台灣當局進行任何官方往來，不為台獨分子撐腰打氣，在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁姿

勢。

汪文斌又批評，民進黨當局在克蘭危機爆發以來，借機操弄話題，蠱惑人心，為「台獨」主

張張目，純屬枉費心機，阻擋不了台灣必將回歸祖國的大勢，也挽救不了「台獨」勢力終將覆滅

的結局。（ｃａ）

