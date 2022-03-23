【ＦＯＣＵＳ】歐洲能源窘境堪鑒，中國規劃轉型攻堅

【ＦＯＣＵＳ】從甘肅敦煌茫茫戈壁上的「超級鏡子」光熱電站，到河北承德青山環抱中的

世界最大抽水蓄能電站，再到山東海陽實現全國首個核能供暖……中國的能源轉型雄心遠不止此

，國家發改革、能源局周二（２２日）晚聯合印發《十四五現代能源體系規劃》，提出到

２０２５年，能

源低碳轉型成效顯著，非化石能源發電量比重達到３９％左右。



＊全面推進風電太陽能規模化開發＊



烏克蘭戰火牽動制裁風雲，將歐洲能源安全受制於人的窘境暴露無疑；全球最大原油進口國

、最大煤炭消費國的中國，尋求更安全有力的能源保障，自然不容絲毫掉以輕心。

根據《規劃》，到２０２５年，國內能源年綜合生產能力達４６億噸標準煤以上，原油年產

量回升並穩定在２億噸水平，天然氣年產量達２３００億立方米以上。值得留意的是，屆時發電

裝機總容量達到３０億千瓦，較２０２０年末增加８億千瓦，幾乎相當於印度裝機容量（約

４﹒５億千瓦）的兩倍；如何實現？答案就是全面推進風電和太陽能發電的規模化開發和高質量

發展，積極有序推動沿海核電項目建設。

跟煤電相比，借助風能、太陽能、核能發電可謂取之不盡、用之不竭，而中國在這些領域的

技術亦遙遙領先。早在２０１８年，由逾１﹒２萬面鏡子及２６０米高吸熱塔組成的光熱電站即

在敦煌建成

，設計年發電量高達３﹒９億千瓦時。而中國已掌握有「最安全」之稱的第四代高溫氣冷堆

（ＨＴＧＲ）技術，中國核建甚至指，擁有可以同時建設４０個反應堆的能力。



＊原料供應掣肘，氫燃料後來居上＊



《規劃》明言，能源低碳轉型進入重要窗口期，並重申到２０２５年，新能源汽車新車銷量

佔比

達到２０％左右。而無論是風電、太陽能發電還是新能源汽車，都離不開一項保障可再生能源穩

定供應的關鍵技術－－儲能，此背後又涉及另一掣肘，鋰、鈷、石墨等關鍵原料的供應。

由於全球鋰價過去一年飆升近５倍，繼電動車巨頭特斯拉不到一周內兩度漲價後，內地造車

新勢力比亞迪、小鵬、威馬等近日亦紛紛抱團提價。關鍵原料供應趨緊令能源轉型變得複雜，下

一步解決方案或來自理論上可以從水中無限提取的氫。

儘管現時氫燃料電池比鋰電貴很多，但發改委仍規劃，到２０２５年燃料電池車輛保有量約

５萬輛，並部署建設一批加氫站；到２０３５年形成氫能產業體系，構建涵蓋交通、儲能、工業

等領域的

多元氫能應用生態。

一場戰爭加劇能源供應鏈錯亂，令中國加大決心實現以風能、太陽能、氫能為主導的可再生

能源跨越式發展，相比新能源汽車，上述產業或有更長的賽道。

