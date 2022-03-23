【恒大困局】恒大：力爭７月底提出重組定案，境外債２２７億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》中國恒大（０３３３３）聯同財務顧問召開投資者電話會議，

主席許家印未有出席，卻出席了恒大汽車（００７０８） 當晚召開的「恒馳５」量產動員大會

。恒大執行董事肖恩在電話會議稱，公司力爭７月底前提出重組定案，正與中介團隊探討潛在方

案，初步估計恒大境外直接債務規模２２７億美元，當中包括１４２億美元境外債。

肖恩稱，自１月２６日召開第一次債權人電話會議以來，公司不遺餘力地穩定生產運營，積

極溝通債權人，研究重組計劃，在穩定經營方面，盡最大努力推進復工復產保交樓。去年１２月

單月，完成交房３７８９９套，截至２月末公司復工率達到８０％以上，確認繼續合作的超過

１７００家。今年以來，公司經營底部企穩的態勢逐步顯現，全力以赴做好保交樓工作。「恒馳

５」已下線，已具備銷售資格，正推進量產工作和銷售準備，預計６月實現生產下線。

在重組方案方面，正在全面評估財務情況，探討各種潛在方案，肖恩稱，將在今年７月底前

提出債務重組方案，在條件成熟時，根據相關工作進展，向簽訂保密的境外債權人和機構提供部

分債務重組的即時性進展情況，和債權人進行實質性的溝通和交流，亦會積極推進復牌工作。



＊為恒大物業恒大汽車接洽第三方投資者＊



肖恩表示，為實現上市公司價值恢復且未債務重組提供保障，恒大正在努力接洽第三方投資

者，推進恒大物業（０６６６６）和恒大汽車的重組及戰略投資者引進工作，以實現各方利益最

大化。

恒大非執行董事梁森林會上表示，恒大通過「股權轉讓」與「批管運營」模式，與部份信託

公司合作，在當前恒大流動性緊張下，該模式是維持有序運營、保障各方合法權益的現實選擇，

回收款項將用作保障恒大其他境內項目建設及交樓，亦將盡最大努力持續推進復工復產工作。

梁森林又稱，恒大正與潛在有實力買家接觸洽談，通過資產出售方式償還銀團貸款，已將本

港恒大中心用於擔保銀團貸款，以應對銀團貸款償付壓力，並減輕貸款產生的利息成本。

恒大物業較早前披露，在審核２０２１年年度財務報告過程中，發現有約１３４億元人民幣

的存款為第三方提供的質押保證金，而該筆保證金已被相關銀行強制執行。肖恩指，中國恒大與

恒大物業將成立獨立調查委員會，對此進行調查。

