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23/03/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》瑞爾（６６３９）受惠內地口腔醫療快速發展

　　《投資智慧》已沉寂一段時間的ＩＰＯ市場近日整體氣氛向好。其中周二（２２日）上市的
新股瑞爾集團（０６６３９）就值得關注。
　
　　集團作為中國口腔行業第一家全國品牌連鎖的上市公司，值得投資者關注。據悉，中國市場
口腔醫療機構的數量由２０１５年的６４１００家，已增加至２０２０年的８７７００家，年複
合增長率為６﹒５％。中國口腔醫療市場「市場化」程度高，「滲透率」低的現狀，推動中國口
腔醫療市場進入了快速發展階段。根據弗若斯特沙利文報告，預期中國口腔醫療服務市場規模自
２０２１年至２０２５年將按年複合增長率１９﹒９％繼續增長，於２０２５年達到２９９８億
元（人民幣．下同）。其中，中國民營口腔市場分額已超過半壁江山，民營口腔診所佔２０２０
年中國口腔醫療服務市場總額的５１﹒９％，而口腔醫院及設有口腔科的綜合醫院合計佔總市場
份額的４８﹒１％。預計２０２１年至２０２５年中國民營口腔醫療服務市場將按年複合增長率
２３﹒３％實現更快增長，於２０２５年達到２４１４億元。
　
　　瑞爾集團成立於１９９９年，目前擁有１１１家直營口腔醫院和門診，業務遍及全國１５個
城市。根據弗若斯特沙利文的報告，就２０２０年的總收入而言，集團是中國最大的高端民營口
腔醫療服務提供商；且同期就收入而言，集團還是中國第三大民營口腔醫療服務提供商。細看
２０２１財年業績表現，集團年內收入大幅增長至１５億元，實現３７﹒７％營收同比增長；實
現經營利潤１﹒２４億元；經營現金流２﹒４３億元；毛利率由２０２０年的１０％增至
２０２１年的２４％。此外，在過去十年，集團已服務患者超過７４０萬人次，積累了不斷增長
的忠實客戶群。截至２０２１年９月３０日止６個月，忠誠客戶復診率為４７﹒６％，過往３個
財年的客戶滿意度為９７％。
　
　　與此同時，集團更是中國為數不多的自建ＩＴ系統平台的口腔醫療服務提供者之一。平台上
的系統涵蓋用於運營管理的ＳａａＳ平台、電子病例系統及線上培訓平台等。其平台化運營模式
促進標準化實施，以確保集團服務品質、運營效能的提升。在中國口腔醫療市場行業快速發展的
當下，受惠於行業前景向好，相信集團長遠前景不錯。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

　
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