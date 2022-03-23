《ＥＴＦ透視－張子銘》恒指ＥＳＧ增強指數策略

《ＥＴＦ透視》目前，全球氣候變化問題正日趨嚴峻，資源運用和公司管治議題亦更加備受

關注，這些正加速ＥＳＧ（環境、社會、管治）投資的發展。對於香港的投資者來說，可以考慮

與恆指相關的ＥＳＧ指數。

ＥＳＧ投資策略已被全球投資者廣泛使用，尤其是在歐美。全球可持續投資聯盟的統計顯示

，美國佔全球可持續投資的４８％，其次為歐洲的３４％。

彭博的數據顯示，ＥＳＧ類資產規模由２０２１年底升至史無前例的３７﹒８萬億美元，預

計將於２０２５年或之前增長至５３萬億美元，相當於全球資產管理規模總值的三分之一。



＊恆指ＥＳＧ增強指數表現及回報＊



ＥＳＧ投資策略受到追捧的主要原因除了其可以帶來正面的社會影響外，還在於可持續發展

策略與公司業績的正向關聯。

以恆指ＥＳＧ增強指數為例，在２０１８年１２月至２０２０年１２月的兩年間，該指數的

回報達到９﹒２％；而同期，恆指的回報為－１﹒４％。

該指數之所以能跑贏大市的關鍵就在於，其在恆指內實施ＥＳＧ風險評級及剔除機制，將

ＥＳＧ風險評級最高、或違反聯合國全球契約原則、或具爭議性產品的成分股剔除。然後，其餘

成分股的權重會根據其ＥＳＧ風險評級進行調整，以便可持續發展最優秀的成分股獲得的權重高

於其在恆生指數中的權重，反之亦然。

該指數既可投資於廣泛的香港股票市場，又把ＥＳＧ加入作為考慮因素，得以長期跑贏大市

。我們認為，在世界主要經濟體普遍將碳減排提上議事日程，投資者社會責任意識不斷加強的今

天，ＥＳＧ投資具有極大的發展潛力，並具備帶來額外投資收益的潛力。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》



資料來源：

全球可持續投資聯盟，２０２１年。

大公網，２０２２年１月。

彭博，２０２２年３月。



＊所有投資均涉及風險。預測、過去的信息和估計具有某些固有的局限性。有關金融市場趨勢或

投資組合策略的陳述是根據當前的市場狀況而定，該狀況可能會發生波動。不能保證這些觀點適

合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策

略如有更改，恕不另行通知。



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