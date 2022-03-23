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23/03/2022 10:02

《ＥＴＦ透視－張子銘》恒指ＥＳＧ增強指數策略

　　《ＥＴＦ透視》目前，全球氣候變化問題正日趨嚴峻，資源運用和公司管治議題亦更加備受
關注，這些正加速ＥＳＧ（環境、社會、管治）投資的發展。對於香港的投資者來說，可以考慮
與恆指相關的ＥＳＧ指數。
　　ＥＳＧ投資策略已被全球投資者廣泛使用，尤其是在歐美。全球可持續投資聯盟的統計顯示
，美國佔全球可持續投資的４８％，其次為歐洲的３４％。　
　　彭博的數據顯示，ＥＳＧ類資產規模由２０２１年底升至史無前例的３７﹒８萬億美元，預
計將於２０２５年或之前增長至５３萬億美元，相當於全球資產管理規模總值的三分之一。　

＊恆指ＥＳＧ增強指數表現及回報＊

　　ＥＳＧ投資策略受到追捧的主要原因除了其可以帶來正面的社會影響外，還在於可持續發展
策略與公司業績的正向關聯。
　　以恆指ＥＳＧ增強指數為例，在２０１８年１２月至２０２０年１２月的兩年間，該指數的
回報達到９﹒２％；而同期，恆指的回報為－１﹒４％。　
　　該指數之所以能跑贏大市的關鍵就在於，其在恆指內實施ＥＳＧ風險評級及剔除機制，將
ＥＳＧ風險評級最高、或違反聯合國全球契約原則、或具爭議性產品的成分股剔除。然後，其餘
成分股的權重會根據其ＥＳＧ風險評級進行調整，以便可持續發展最優秀的成分股獲得的權重高
於其在恆生指數中的權重，反之亦然。
　　該指數既可投資於廣泛的香港股票市場，又把ＥＳＧ加入作為考慮因素，得以長期跑贏大市
。我們認為，在世界主要經濟體普遍將碳減排提上議事日程，投資者社會責任意識不斷加強的今
天，ＥＳＧ投資具有極大的發展潛力，並具備帶來額外投資收益的潛力。
《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師　張子銘》
　
資料來源：
全球可持續投資聯盟，２０２１年。
大公網，２０２２年１月。
彭博，２０２２年３月。

＊所有投資均涉及風險。預測、過去的信息和估計具有某些固有的局限性。有關金融市場趨勢或
投資組合策略的陳述是根據當前的市場狀況而定，該狀況可能會發生波動。不能保證這些觀點適
合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策
略如有更改，恕不另行通知。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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