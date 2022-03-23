【新冠肺炎】旅遊業促放寬航班熔斷機制，將隔離酒店改回檢疫酒店

《經濟通通訊社２３日專訊》政府下月起取消「禁飛令」。旅遊業促進會總幹事崔定邦在一

個電台節目表示，下月初未有太多航班復飛，相信屆時返港的港人不會太多，預料北半球國家５

月起放暑假，會是返港高峰期。

崔定邦稱，不少指定檢疫酒店，早前改作社區隔離設施，供應大減，政府縮短隔離日數，變

相令檢疫酒店房間數目增加，相信現時約５６００至６０００間房間，能夠在一個月內服務逾萬

名抵港居民。他建議應逐步將隔離酒店改回做檢疫酒店，增加房間數目，同時期望政府放寬航班

熔斷機制。



＊僱傭公會：取消「禁飛令」有助增加外傭供應＊



香港僱傭公會主席陳東風在同一節目表示，菲傭佔本港傭工市場約六成，過去３個月禁飛，

每個月都有約１８００名外傭未能抵港，連同去年底未抵港的外傭，估計累計有７０００名至

８０００名外傭仍然滯留本國，相信取消「禁飛令」有助增加外傭供應。

不過，陳東風稱，本港疫情嚴重、等候時間太長、歐美工作環境更吸引等，導致兩成有意來

港工作的外傭打「退堂鼓」，供應將持續不穩。他又指，檢疫酒店房間短缺，普遍要超過

１０００元一晚，以往只要６００至８００元，來港外傭仍難以預約到檢疫酒店房間，建議政府

增加指定檢疫酒店數目。

陳東風又表示，本港現時已有很多人感染，質疑為何一個航班有幾名驗到陽性的乘客，便要

觸發熔斷機制。（ｈｙ）

