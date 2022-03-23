【新冠肺炎】澳門居民香港返澳複檢確診

《經濟通通訊社２３日專訊》澳門應變協調中心表示，一名由香港返澳的３４歲女性澳門居
民核酸檢測呈陽性，為輸入性新冠病毒無症狀感染者。
當局指，患者已接種三劑復必泰新冠疫苗，本周一（２１日）由香港乘坐金巴到澳門，持有
採樣日後２４小時內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果為「
不確定」，昨日複檢後核酸檢測結果為陽性。（ｃｌ）
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