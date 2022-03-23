【企業盈警】合富輝煌料去年應佔虧損錄５億至５﹒９億元

《經濟通通訊社２３日專訊》合富輝煌（００７３３）公布，預計於截至去年１２月３１日

止年度的股東應佔虧損錄得５億至５﹒９億元。

主要是由於在去年第四季度若干從事有關房地產業務和房地產開發的客戶的信貸質素惡化，

集團就其未償還的應收貸款和應收賬款的預期信貸虧損作出額外虧損撥備；及年內房地產市場整

體低迷及物業代理行業競爭激烈導致經營虧損。（ｂｎ）

