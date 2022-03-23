【企業盈警】新威國際（５８）料去年綜合虧損增加３０％至４０％

《經濟通通訊社２３日專訊》新威國際（０００５８）預期，截至去年１２月底止年度，綜

合虧損按年增加３０％至４０％，主要由於２０２０年期內年的數字為遞延稅項抵免約４５０萬

元，但預期２０２１年度將為遞延稅項支出約６８０萬元；由於收益增加，銷售及分銷開支由約

６０００萬元增加至７４００萬元。（ｈｙ）

