【新冠肺炎】理大研究：逾四成康復者一年後仍未恢復體能

《經濟通通訊社２３日專訊》理工大學研究團隊追蹤１１８名在本港第四波疫情確診的成年

患者的身體狀況，發現約４３％患者在染疫至康復後一年內仍有「疫勞綜合症」，包括疲勞、下

肢乏力；又發現五成女性研究對象出現「疫勞綜合症」，但男性只有三成人出現這情況。



＊評估Ｏｍｉｃｒｏｎ對患者長遠影響過早＊



同時，約８３％人延續至一年後，肺活量及下肢肌肉力量受影響最大，至於年齡與確診前的

運動習慣，未見與疲勞情況有明顯關係，不過研究期間本港未展開疫苗接種計劃，未能提供康復

情況與接種疫苗的關係。

團隊正開始收集第５波疫情的Ｏｍｉｃｒｏｎ患者數據，有份參與研究的理大康復治療科學系

副教授黃宇樂引述世衛指，部分康復者相隔３個月才出現後遺症狀，亦可能會愈來愈嚴重，評估

Ｏｍｉｃｒｏｎ對患者的長遠影響仍言之尚早，建議康復者可循序漸進，進行適當強度和頻率的

運動，協助恢復體能。



＊理大制訂訓練計劃助康復者恢復體能＊



為協助新冠康復者，理大推出「３Ｒ康復治療方案」，以６周訓練計劃，指導２４名康復者做

帶氧運動、肌肉強化運動，發現七成人肺活量提升，逾六成人下肢肌肉增強，惟四分之一人接受

訓練後仍有「疫勞綜合症」，估計部分患者需做更長時間回復正常。（ｃｌ）

