【企業盈警】新銳醫藥（６１０８）料去年虧損降至最多３００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》新銳醫藥（０６１０８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨虧損不超過３００萬元，比２０２０年度虧損約６９７０萬元有所收窄。

該集團指，虧損減少主因二代頭孢產品銷量增加令毛利增加；貿易及其他應收款項減值虧損

減少，以及去年度並無就賽科國際醫療集團權益錄得減值虧損。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

