【企業盈喜】冠均國際（０１６２９）料去年虧轉賺２０００萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》冠均國際（０１６２９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利約２０００萬元人民幣，而２０２０年度淨虧損４７﹒７萬元人民幣。

該集團指，扭虧為盈主因實施有效成本控制策略令銷售成本、銷售及分銷開支及財務成本大

幅下降，以及其他收入增加及於業務中取得政府補貼。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

