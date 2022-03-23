【企業盈喜】中港石油（６３２）料去年溢利１﹒５億元，升１６倍

《經濟通通訊社２３日專訊》中港石油（００６３２）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度溢利淨額約１﹒４８億元，比２０２０年度升１６倍。

該集團指，預期溢利淨額增加主因石油及石油相關產品銷售大增，帶動收益及毛利增加逾１

倍；行政開支因加強行政成本控制措施而減少逾２０％，以及物業、廠房及設備以及無形資產減

值虧損撥回約１﹒１１億元。

該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

