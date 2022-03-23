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23/03/2022 08:51

【企業盈喜】中港石油（６３２）料去年溢利１﹒５億元，升１６倍

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中港石油（００６３２）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利淨額約１﹒４８億元，比２０２０年度升１６倍。
　　該集團指，預期溢利淨額增加主因石油及石油相關產品銷售大增，帶動收益及毛利增加逾１
倍；行政開支因加強行政成本控制措施而減少逾２０％，以及物業、廠房及設備以及無形資產減
值虧損撥回約１﹒１１億元。
　　該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

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