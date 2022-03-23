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23/03/2022 08:51

【企業盈警】惠記集團（００６１０）料去年溢利減少

　　《經濟通通訊社２３日專訊》惠記集團（００６１０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利減少。該集團指，持有約４４﹒５２％權益之聯營公司路勁基建（０１０９８）去年度
溢利約１０﹒２８億元，減少４０％。因此，該集團於２０２１年度攤佔聯營公司路勁業績減少
至約４﹒５７億元，按年跌約３９％。（ｗｈ）

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