【企業盈喜】和泓服務（０６０９３）料去年綜合利潤增逾５５％

《經濟通通訊社２３日專訊》和泓服務（０６０９３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度綜合利潤將較２０２０年度增長５５％以上。
該集團指，該增長主因在管項目及在管物業總建築面積增加，以及新收購附屬公司帶來的財
務影響。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
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