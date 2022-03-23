【企業盈喜】和泓服務（０６０９３）料去年綜合利潤增逾５５％

《經濟通通訊社２３日專訊》和泓服務（０６０９３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度綜合利潤將較２０２０年度增長５５％以上。

該集團指，該增長主因在管項目及在管物業總建築面積增加，以及新收購附屬公司帶來的財

務影響。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

