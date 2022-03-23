【企業盈警】鈞濠集團（００１１５）料去年盈轉虧最多２﹒２億元

《經濟通通訊社２３日專訊》鈞濠集團（００１１５）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不超過２﹒２４億元，２０２０年度溢利約３４７０萬元。

該集團指，該變動主因深圳物業交易量下降、投資物業公平值虧損增加以及在建銷售物業減

值虧損而導致收益減少。儘管如此，該集團仍然保持穩健的財務狀況。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

