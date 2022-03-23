【北水炒Ｄ乜】淨流入２７億人幣，買騰訊沽安踏

《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２２日）恒指高開９７點，報２１３１９點。最高升

６８４點報２１９０６點，最低升４５點報２１２６６點。恒指收報２１８８９點，升６６７點

或３﹒１５％。

按額度計算，北水全日淨流入２７億元人民幣，增加１５﹒５％。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣

出最多的依次是安踏體育（０２０２０）、美團（０３６９０）、融創中國（０１９１８）。

主板成交１４０３﹒１６億元減少５﹒８％。其中港股通成交３３１﹒７億元，佔總成交

２３﹒６％。



＊安踏去年純利升五成＊



安踏體育宣布，截至去年１２月底止年度，錄得純利７７﹒２億元（人民幣．下同），按年

升４９﹒５５％，每股基本盈利２﹒８７元，派末期息６８港仙，連中期息及特別中期息，全年

合共派息１５８港仙。

騰訊控股升４﹒１９％報３８８元，北水淨買入８﹒５億元；中國移動升１﹒９８％報

５４﹒１元，北水淨買入４億元；中國海洋石油升４﹒４４％報１０﹒３６元，北水淨買入

２﹒２億元。

安踏體育升４﹒８８％報１０５﹒４元，北水淨賣出０﹒８億元；美團升６﹒３２％報

１５３元，北水淨賣出０﹒７億元；融創中國升３﹒１６％報６﹒２元，北水淨賣出０﹒３億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒５１

中國移動 （００９４１） ３﹒９８

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒１７

李寧 （０２３３１） ２﹒１０

理想汽車 （０２０１５） １﹒３７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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安踏體育 （０２０２０） －０﹒７６

美團 （０３６９０） －０﹒７４

融創中國 （０１９１８） －０﹒３２

復星醫藥 （０２１９６） －０﹒２３

小米集團 （０１８１０） －０﹒０９

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