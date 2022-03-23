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23/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２７億人幣，買騰訊沽安踏

　　《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２２日）恒指高開９７點，報２１３１９點。最高升
６８４點報２１９０６點，最低升４５點報２１２６６點。恒指收報２１８８９點，升６６７點
或３﹒１５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７億元人民幣，增加１５﹒５％。北水淨買入最多的個股依
次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣
出最多的依次是安踏體育（０２０２０）、美團（０３６９０）、融創中國（０１９１８）。
　　主板成交１４０３﹒１６億元減少５﹒８％。其中港股通成交３３１﹒７億元，佔總成交
２３﹒６％。
　　
＊安踏去年純利升五成＊
　
　　安踏體育宣布，截至去年１２月底止年度，錄得純利７７﹒２億元（人民幣．下同），按年
升４９﹒５５％，每股基本盈利２﹒８７元，派末期息６８港仙，連中期息及特別中期息，全年
合共派息１５８港仙。
　　騰訊控股升４﹒１９％報３８８元，北水淨買入８﹒５億元；中國移動升１﹒９８％報
５４﹒１元，北水淨買入４億元；中國海洋石油升４﹒４４％報１０﹒３６元，北水淨買入
２﹒２億元。
　　安踏體育升４﹒８８％報１０５﹒４元，北水淨賣出０﹒８億元；美團升６﹒３２％報
１５３元，北水淨賣出０﹒７億元；融創中國升３﹒１６％報６﹒２元，北水淨賣出０﹒３億元


　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　８﹒５１
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　３﹒９８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒１７
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　２﹒１０
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　１﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　－０﹒７６
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒７４
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　－０﹒３２
　　復星醫藥　（０２１９６）　　　　　－０﹒２３
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－０﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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