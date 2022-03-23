《日入而息》騰訊上季經調整盈利遜預期，中移動去年多賺８％

《今天重點》

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騰訊（００７００）去年多賺４１％至２２４８億元人民幣，派息１﹒６元；騰訊上季經調整純

利按年跌２５％，遜預期；騰訊去年本土市場遊戲收入升６％，國際市場增３１％；料未成年人

保護措施影響將於下半年全面消化；騰訊指繼續積極擁抱監管要求，料今年人員招聘增速大幅下

降

中移動（００９４１）去年多賺７﹒７％至１１６１﹒５億元人民幣，息增至２﹒４３元；中移

動指未來３年將派息比率逐步提升至７０％

吉利汽車（００１７５）去年純利跌１２％，派息增至２１港仙；吉利汽車今年銷售目標增２４

％至１６５萬部；吉利汽車料芯片短缺問題在第二季有較大改善

瑞聲（０２０１８）去年純利跌１２﹒６％至１３﹒２億人元人民幣，不派息；瑞聲去年光學業

務收入升４６﹒２％，聲學業務收入升１３﹒５％；瑞聲料今年以後車載鏡頭業務將為集團帶來

重要貢獻

中興（００７６３）美法院不撤銷緩刑期且不附加處罰，股份下午復牌

林鄭稱爭取最快４月１９日分批復課，研究第三針安排；抗疫不是兩種路線之爭，與內地通關是

最高優次；無放棄全民強檢，或疫情尾聲做冀助切斷傳播鏈

林鄭稱全民強檢要有序推行，政府已梳理相關人手；冀下月２０日一併放寬食肆限制措施，不再

分類；穩定後再檢視智慧城市藍圖，家居支援已上軌道；已購入足夠新冠口服藥，合約規定不能

公布數量；政府關心打工仔福祉，保就業已盡量拉闊涵蓋面；本周會見業界，或微調保就業計劃

才交立法會

港府延續現行社交距離措施兩周至下月６日

所有教職員及九成學生打齊兩針，可恢復全日面授課堂

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《即日市況》

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恒指高收２６４點報２２１５４，科指升９５點報４７４９

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《深滬股市》

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地產股轉升，滬綜指收升０﹒３４％六連升惟成交再縮

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《美元匯價》

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美元暫只能低位吸納，初步支持９８﹒１５

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《公司業績》

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騰訊去年多賺４１％至２２４８億元人民幣，派息１﹒６元；騰訊去年第四季非國際財務報告準

則純利按年跌２５％

眾安在線（０６０６０）去年多賺１﹒１倍至１１﹒６５億元人民幣，不派息

中移動（００９４１）去年多賺７﹒７％至１１６１﹒５億元人民幣，息增至２﹒４３元

中國天保（０１４２７）去年少賺８７﹒４％至４１８０﹒８萬元人民幣，不派息

康臣葯業（０１６８１）去年純利升１８％，派息０﹒２港元

中國海外宏洋（０００８１）去年純利增１５％，派末期息３０仙

３６１度（０１３６１）去年純利增長４５％至６億元人民幣，不派息

瑞聲（０２０１８）去年純利跌１２﹒６％至１３﹒２億人元人民幣，不派息

吉利汽車（００１７５）去年純利跌１２％，派息增至２１港仙

中國建築（００８３０）去年純利增５０％，派息１﹒７仙

自然美（００１５７）全年純利升近４倍至３５２６萬元，派息０﹒３仙

永聯豐（０８６１７）全年純利升近２倍至３５０９萬元，派息２仙

凱升控股（００１０２）全年盈轉虧２億元，不派息

恒都集團（００７２５）全年虧轉盈１３６９萬元，派息２仙

南華集團（００４１３）全年純利跌５６％至３０８５萬元，不派息

中鋁（０２６００）年度盈利升５﹒７倍，派息３﹒２分

華能國電（００９０２）全年盈轉虧１０６億元人民幣，不派息

齊屹（０１７３９）全年純利７４０５萬人幣，不派息

邵氏兄弟（００９５３）全年純利升６倍至１６４０萬元人民幣，不派息

康健國際（０３８８６）全年虧轉盈２２０１萬元，派息０﹒１５仙

圓美光電（０８３１１）全年虧損擴大至４３８６萬元，不派息

裕興（０８００５）全年盈轉虧１﹒７億元，不派息

ＧＡ控股（０８１２６）全年純利升２４％至６５４３萬元，不派息

天平道合（０８４０３）全年虧損收窄至７６５萬元人民幣，不派息

保寶龍（０１８６１）全年純利跌６６％至１８０９萬元，息０﹒９４仙

加科思（０１１６７）全年虧損收窄至３億元人民幣，不派息

濱海泰達（０８３４８）全年虧轉盈３３６８萬元，不派息

好孩子國際（０１０８６）全年純利跌５２％，不派息

通天酒業（００３８９）全年虧轉盈１１３４萬元，不派息

中國鋁罐（０６８９８）全年賺１８１０萬跌１７％，派息０﹒３１仙

科濟（０２１７１）全年虧損擴大至４７億元人民幣，不派息

弘浩國際（０８３７５）全年純利升５倍至５０８萬元，派息１仙

亨得利（０３３８９）全年虧轉盈２６２８萬元人民幣，不派息

中渝置地（０１２２４）全年純利跌１７％至５億元，派息２仙

品創控股（０８０６６）全年盈轉虧５７６萬元，不派息

貿易通（００５３６）全年純利升１％至７３６５萬元，派息６﹒４５仙

建禹集團（０８１９６）全年虧損收窄至１７０４萬元人民幣，不派息

勇利投資（０１１４５）全年虧轉盈１０４９萬美元，不派息

友誼時光（０６８２０）全年純利跌４５％，息１２港仙

基石藥業（０２６１６）需延遲刊發去年業績，４月１日起停牌

電視廣播（００５１１）去年虧損擴大至６﹒５億元，不派息

金鷹商貿（０３３０８）去年純利升３﹒３％，不派末期息

永勝醫療（０１６１２）去年純利跌７２％至６０６９﹒５萬元，末期息２﹒５仙

旭日（００３９３）去年純利跌５８﹒９％至３６９９﹒６萬元，息４仙

易鑫（０２８５８）去年虧轉盈賺２８９５萬元人民幣，不派息

中國太平（００９６６）去年純利按年升１４﹒７％，末期息４６仙

芯成科技（００３６５）去年多賺９４﹒８％至３８２８萬元，不派息

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《公司資訊》

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騰訊（００７００）去年本土市場遊戲收入升６％，國際市場增３１％；料未成年人保護措施影

響將於下半年全面消化；王者榮耀２月重奪全球手遊榜冠軍，和平精英次之

嘉里物流（００６３６）收購普康醫學儀器多數股權

復朗集團冀第二至第三季完成美國ＳＰＡＣ合併交易

吉利汽車（００１７５）今年銷售目標增２４％至１６５萬部

鷹君（０００４１）簽訂總值７６億元綠色貸款，支持何文田住宅項目發展

中木國際（０１８２２）建議安排計劃獲多數債權人批准

信銀國際與中國人壽（海外）聯手推出「遙距投保」

嘉泓物流（０２１３０）推出國際集運平台，提供一站式全球轉運服務

港交所（００３８８）歡迎首隻碳期貨ＥＴＦ上市，商品ＥＴＦ擴展至碳信用產品

瑞聲（０２０１８）去年光學業務收入升４６﹒２％，聲學業務收入升１３﹒５％

螞蟻集團委任郟航為首位東南亞區域總經理

閱文集團（００７７２）旗下主旋律作品廣受好評，與同業合作提升抗風險能力

中移動（００９４１）未來３年將派息比率逐步提升至７０％

匯控（００００５）就發行或有可轉換證券獲聯交所授予豁免

新意網（０１６８６）附屬與同系訂保安系統工程合同，涉約４５１萬

復星國際（００６５６）委任黃震為執行董事，今日起生效

據報富力地產（０２７７７）擬於到期日支付「１６富力０４」利息，延期兌付本金

正商實業（００１８５）附屬投得登封市一土地使用權，涉１﹒６８億元人民幣

龍資源（０１７１２）去年底止總礦石儲量以盎司計按年增加１５﹒９％

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《國企紅籌》

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中興（００７６３）美法院不撤銷緩刑期且不附加處罰，股份下午復牌

中國同輻（０１７６３）成功入選「科改示範企業」

中興通訊（００７６３）開市前停牌，原因尚待公布

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《神州民企》

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理想汽車（０２０１５）宣布理想ＯＮＥ車型加價１１８００元人民幣

新東方今秋起停止北京昌平雙語學校義務教育階段辦學

興科蓉醫藥（０６８３３）夥主席黃祥彬兒子購美容醫院，出資６６５０萬元人民幣

綠城中國（０３９００）去年合同銷售３５０９億元創新高，完成銷售率１１３％

中國動向（０３８１８）陳晨獲委任為董事會聯席主席

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《中國要聞》

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廣東金管局表示支持企業赴澳門發債，前海企業赴港發債

抖音禁止未成年人消費，嚴禁主播誘導未成年充值消費

北京金融法院表示構建適應金融審判特點的糾紛化解機制

廣東金管局表示爭取金融支持前海金融改革開放專門文件

國聯安基金一隻養老目標基金擬清盤，規模縮至１０００萬

人行２００億逆回購利率持平，淨投放１００億元

韓正稱推進煤炭清潔高效利用，確保能源電力安全保供

２月樓價環同比均跌，哈爾濱廢除區域房地產限售政策

哈爾濱限售鬆綁影響或有限，謹防政策走向另一極端

銀保監表示去年末２１家銀行綠色信貸餘額１５﹒１萬億

冒用村民名義套取宅基地非法轉賣，福建多人被追責

大冶有色金屬集團原副董事長昌家令接受審查調查

據報今年暫發逾１﹒５萬億地方債，較去年同期倍增

廣東銀行保險機構表示有效滿足新市民合理購房信貸需求

南方基金表示今年自購累超２﹒５億元，將再加大自購力

北京證監局責令和訊信息整改，招攬客戶不規範等

外電表示中國外長王毅本周五出訪印度

蘇州首套住房貸款利率最低降至與ＬＰＲ持平

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《寶島快訊》

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台股收升近１％，報１７７３１點

台灣６﹒６級地震，台積電表示部分設備受到影響

據報台積電５納米、４納米大單噴發，上調單月出貨量

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《其他消息》

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林鄭稱全民強檢要有序推行，政府已梳理相關人手；冀下月２０日一併放寬食肆限制措施，不再

分類；穩定後再檢視智慧城市藍圖，家居支援已上軌道；已購入足夠新冠口服藥，合約規定不能

公布數量；政府關心打工仔福祉，保就業已盡量拉闊涵蓋面；本周會見業界，或微調保就業計劃

才交立法會

陳茂波稱數字化經濟是社會未來重要方向，要加快發展；未來基金１０００億元投資回報支持北

部都會區發展

何君堯促林鄭交代４月會否全民強檢，林鄭稱無水晶球

綜援金額上調２﹒６％並追溯至２月１日生效

中金香港資管推出首隻碳期貨ＥＴＦ

深股通額度全日用３２億元，外資連續三日流出；滬股通額度全日用１億元，陸股通淨流出近２

億元

截至２月末跨境理財通涉及資金匯劃逾６﹒７萬億元人民幣

Ｖｉｓａ表示與ＪＰＥＸ不是合作夥伴

順豐香港即日起恢復本地上門收派服務

經絡表示預算案後首月平均按揭成數６３％，創２年新高

《經濟通》榮獲「香港交易所大獎２０２１」兩大獎項

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《俄烏開戰》

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俄羅斯總統普京計劃參加１０月印尼Ｇ２０峰會

澤連斯基高級助手稱中烏領導人將「很快」進行對話

達拉斯聯儲銀行研究：俄能源出口受阻將釀全球衰退

傳西方謀將俄踢出Ｇ２０，中國強調任何成員無此資格

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《大國博弈》

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據報中興通訊被美國法院允許結束五年緩刑期

美任命尹汝尚與太平洋島國談經濟援助，抗衡中國影響

安倍晉三與蔡英文通話提加強合作，陸方表示堅決反對

美菲聯合軍演三十年來規模最大，華冀勿損地區和平

韓媒表示尹錫悅本周內或與習近平通電話

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《東航空難》

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中國平安（０２３１８）已就東航墜機事件接到２４宗相關報案

民航局表示墜毀飛機損毀嚴重，仍無法判斷失事原因

美國運輸安全委員會派代表調查，波音提供技術支持

銀保監表示做好東航事故保險理賠，２１家險企現場查勘

失事飛機其中一部黑匣子已找到，東航稱目前運力充足

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《新冠肺炎》

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本港新增１２２４０宗確診，４２５０宗核酸檢測陽性

本港新增２０５宗死亡個案，第五波死亡率０﹒５９％

歐家榮稱感染Ｏｍｉｃｒｏｎ死亡率比Ｄｅｌｔａ低；昨日強檢１０棟大廈，過去七天逾５０宗

確診

徐樂堅稱第五波累計１０７萬宗確診，３月初是高峰

林鄭稱爭取最快４月１９日分批復課，研究第三針安排；抗疫不是兩種路線之爭，與內地通關是

最高優次；無放棄全民強檢，或疫情尾聲做冀助切斷傳播鏈

所有教職員及九成學生打齊兩針，可恢復全日面授課堂

上海縮小範圍再篩查，閔行嘉定體育館改建隔離場所；上海部分小區仍實施臨時封閉管控，收發

快遞或受影響；上海警方拘捕「封城」造謠者，兩名男子被立案調查

傳港府擬允小學恢復全日面授課，研接種門檻應否微調

內地增本土確診及無症狀近五千宗，上海病例暴增近千

南韓單日新增確診接近５０萬宗

國務院督察組赴上海調研，封城傳言再起，官方急否認

政府表示昨日內地進口本港鮮活食品供應充足穩定

旅遊業促放寬航班熔斷機制，將隔離酒店改回檢疫酒店

曾祈殷稱如要與內地恢復通關，須進行一次全民強檢

理大研究表示逾四成康復者一年後仍未恢復體能

社聯為長者上門打科興，兩日已服務約１００人

港府延續現行社交距離措施兩周至下月６日

澳門居民香港返澳複檢確診

白宮發言人普薩基及前國務卿希拉妮均染疫，症狀輕微

聶德權提四大抗疫要求，促各部門首長以身作則推動

華晨寶馬瀋陽工廠因疫情管控臨時停產

蘭桂坊協會冀酒吧業可在第二階段復業

許樹昌稱本港恢復面授課堂前，要盡量推高學童接種率

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