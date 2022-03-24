【騰訊績後】富瑞：騰訊上季經調整盈利遜預期，削目標至５８４元

《經濟通通訊社２４日專訊》富瑞發表研報指，騰訊（００７００）去年第四季收入大致符

合市場及該行預期；非國際財務報告準則純利則落後該行預期。報告下調今年廣告業務的預測，

又提到管理層強調往後業務板塊會向新範式轉變，將專注於具有效率和成本效益的可持續增長。

富瑞維持其「買入」評級，目標價由６１０元下調至５８４元，以反映近期的業務發展。

報告指出，騰訊第四季廣告業務收入遜於預期，集團預料將於今年底重拾增長；手機遊戲以

及金融科技業務收入均與該行預估相約，集團正探索獲得金融控股公司牌照，認為相關影響短期

是中性，對長期發展則是積極。

報告提到，騰訊管理層強調，互聯網行業正在進入一個強調用戶價值、技術、創新、效率和

成本效益的階段；預計行業增長將呈放緩，重點是可持續和更健康的發展步伐。僱員人數方面，

預計今年整體數目仍將高於２０２１年，但騰訊將繼續精簡其非核心業務。

報告又指，騰訊投資了多家民營企業，並助力這些企業上市。撤資使騰訊能投資在其他私營

企業或重新投資於集團自身。騰訊可以通過多種方式向股東回報價值，例如股票回購、現金分紅

或實物分紅等。（ａｃ）





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

