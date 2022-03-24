【騰訊績後】摩通料騰訊未來兩季盈利仍將倒退，目標價２６５元

《經濟通通訊社２４日專訊》摩根大通發表研報，強調對騰訊（００７００）的長期盈利可

持續性仍然充滿信心，但預計負面的盈利修正將繼續拖累股價。該行維持「減持」評級，目標價

２６５元。

摩通認為，２０２２年將是中國互聯網行業進入新範式的轉變之年，大多數內地互聯網巨頭

都將重點轉移到質量和效率提升上，預計隨著時間的推移，這種範式轉變應該會導致收入增長放

緩，但利潤率或會提高。但該行預期，騰訊２０２２年的利潤率和盈利增長將受到去年集中投資

所影響，而這種範式轉變帶來的財務優勢最早要到今年下半年才反映。

報告認為，騰訊未來未來２－３季度核心社交網路服務、遊戲、雲和金融科技收入增長將繼

續承壓，這主要歸咎於遊戲限制影響、遊戲版號審批暫停、線上廣告和上游板塊的監管環境變化

，以及直播行業競爭，因此預計集團盈利或於未來兩個季度中進一步下降。

報告預計，騰訊今年總收入將僅增長５％，經調整每股盈利下跌９％。而由於收入疲弱和成

本結構的基數效應，預計今年第一季度至第三季的經調整每股收益增長將處於負數。展望

２０２３年，預計收入增長將恢復至１５％，經調整每股收益將增長３２％。（ａｃ）



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