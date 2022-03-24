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24/03/2022 10:53

【騰訊績後】摩通料騰訊未來兩季盈利仍將倒退，目標價２６５元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》摩根大通發表研報，強調對騰訊（００７００）的長期盈利可
持續性仍然充滿信心，但預計負面的盈利修正將繼續拖累股價。該行維持「減持」評級，目標價
２６５元。
　　摩通認為，２０２２年將是中國互聯網行業進入新範式的轉變之年，大多數內地互聯網巨頭
都將重點轉移到質量和效率提升上，預計隨著時間的推移，這種範式轉變應該會導致收入增長放
緩，但利潤率或會提高。但該行預期，騰訊２０２２年的利潤率和盈利增長將受到去年集中投資
所影響，而這種範式轉變帶來的財務優勢最早要到今年下半年才反映。
　　報告認為，騰訊未來未來２－３季度核心社交網路服務、遊戲、雲和金融科技收入增長將繼
續承壓，這主要歸咎於遊戲限制影響、遊戲版號審批暫停、線上廣告和上游板塊的監管環境變化
，以及直播行業競爭，因此預計集團盈利或於未來兩個季度中進一步下降。
　　報告預計，騰訊今年總收入將僅增長５％，經調整每股盈利下跌９％。而由於收入疲弱和成
本結構的基數效應，預計今年第一季度至第三季的經調整每股收益增長將處於負數。展望
２０２３年，預計收入增長將恢復至１５％，經調整每股收益將增長３２％。（ａｃ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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