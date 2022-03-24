【騰訊績後】野村削騰訊目標價至５００元，監管影響或持續至年中

《經濟通通訊社２４日專訊》野村發表研究報告指，騰訊（００７００）第四季業績大致符

預期，收入按年升８％，非通用會計準則營業利潤按年升１２％；非通用會計準則每股盈利按年

跌２５％，遜預期，主要由於其聯營及附屬公司造成意料之外的８億元（人民幣．下同）虧損。

該行重申其「買入」評級，目標價由５８６港元下調１４﹒７％至５００港元。

該行指，騰訊的幾個主要廣告垂直行業例如教育、遊戲和互聯網保險自第三季度以來受到監

管收緊的打擊，預計對基數效應的影響將持續到２０２２年中，因此認為其廣告增長在上半年可

能保持低迷，預計其廣告收入將在上半年按年再下跌１１％，然後可能在下半年按年恢復１６％

。

該行指，第四季在線遊戲收入按年增長８％，ＰＣ及移動遊戲收入按年增長４％及９％；而

令人鼓舞的是，其海外遊戲收入實現了按年強勁增長３４％，估其在線遊戲總收入升至２６％。

雖然新遊戲審批的暫停給中國遊戲行業的前景蒙上了一層陰影，但該行認為，憑藉其穩健的海外

遊戲業務，騰訊的表現可能會好於同行，預計２０２２年騰訊在線遊戲收入按年增長８％。

該行下調其２０２２－２３年淨利潤率預測２﹒４及２﹒７個百分點。（ｃｗ）





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