  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2022 10:58

【騰訊績後】野村削騰訊目標價至５００元，監管影響或持續至年中

　　《經濟通通訊社２４日專訊》野村發表研究報告指，騰訊（００７００）第四季業績大致符
預期，收入按年升８％，非通用會計準則營業利潤按年升１２％；非通用會計準則每股盈利按年
跌２５％，遜預期，主要由於其聯營及附屬公司造成意料之外的８億元（人民幣．下同）虧損。
該行重申其「買入」評級，目標價由５８６港元下調１４﹒７％至５００港元。
　　該行指，騰訊的幾個主要廣告垂直行業例如教育、遊戲和互聯網保險自第三季度以來受到監
管收緊的打擊，預計對基數效應的影響將持續到２０２２年中，因此認為其廣告增長在上半年可
能保持低迷，預計其廣告收入將在上半年按年再下跌１１％，然後可能在下半年按年恢復１６％

　　該行指，第四季在線遊戲收入按年增長８％，ＰＣ及移動遊戲收入按年增長４％及９％；而
令人鼓舞的是，其海外遊戲收入實現了按年強勁增長３４％，估其在線遊戲總收入升至２６％。
雖然新遊戲審批的暫停給中國遊戲行業的前景蒙上了一層陰影，但該行認為，憑藉其穩健的海外
遊戲業務，騰訊的表現可能會好於同行，預計２０２２年騰訊在線遊戲收入按年增長８％。
　　該行下調其２０２２－２３年淨利潤率預測２﹒４及２﹒７個百分點。（ｃｗ）

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告24/03/2022
【大行炒D乜】騰訊績後大行叫Buy卻削目標價　click入嚟睇下
開市Good Morning24/03/2022
林家亨：騰訊最壞時間已過360元宜部署　微博消息影響不大
財經熱話24/03/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣橫盤，印度監管比特幣料阻礙發展
中國故事23/03/2022
《神州經脈》審計僵局中國或讓步　中興勝訴緩刑期滿　滬指六連升
財經熱話23/03/2022
美法院裁定結束緩刑期　中興復牌狂飆　券商籲買入
財經熱話23/03/2022
《經濟通》榮獲「香港交易所大獎2021」兩大獎項
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金