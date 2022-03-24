《出旗制勝－麥穎儀》阿里三連升，騰訊業績出爐

《出旗制勝》港股上日（２３日）承接外圍高開高走，恒指突破２２０００點大關，更一度

高見２２４２３點，收復大部分三月以來大震盪之失地，雖尾市升幅稍為收窄，但仍收升２６４

點，報２２１５４點，成交額則攀升至１７７３億元。科指上日同樣續升，一度升近５％至高見

４８８４點，ＡＴＭ三隻科技股龍頭早段見強勁升勢，帶領大市及整體科技股氣氛造好，其中阿

里巴巴（０９９８８）為全日貢獻恒指及科指點數最多個股。

阿里巴巴日前宣布中概股歷來最大規劃回購，大幅上調回購總額至２５０億美元，加上集團

發布言論指，阿里現價暫未能公允地反映其穩健財務表現及增長計劃所帶來的價值。或受消息影

響，阿里由周一（２１日）起股價大逆轉，周二（２２日）更飆升逾１１％，重上１００元水平

。或再受中概股在美上市審計風波的消息影響，阿里上日進一步攀升，據消息指中證監已要求包

括阿里巴巴、百度（０９８８８）和京東（０９６１８）在內的部分在美上市公司，預備披露更

多審計資訊，以應付美國監管機構要求。阿里上日見三連升，升穿５０天移動平均線，並重見１

個月高位，最高見１１９﹒４元，升逾８％，午後高位徘徊，收市報１１７﹒６元，全日升

６﹒７％。投資者如看好其走勢，或可留意阿里購２２７２０，行使價１４０元，實際槓桿

３﹒４倍，引伸波幅５７﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年１２月２８日到期。相反如

看淡，或可留意阿里沽２６８００，行使價９３﹒９元，實際槓桿３﹒９倍，引伸波幅

７１﹒９％，換股比率５０兌１，２０２２年０６月２８日到期。

騰訊（００７００）上日收市後公布業績，全年收入按年增１６％至約５６０１億元人民幣

，純利更按年大增逾四成至約２２４８億元，同時宣布派末期息每股１﹒６元。或因現有遊戲收

入下降及季節性因素拖累內地遊戲表現，其上季收入按年跌１２％，但國際市場遊戲收入則增長

逾一成半，而上季未成年人總時長按年大減８８％，集團預計未成年人保護措施影響將於今年下

半年全面消化。另外亦有市場數據指，２月騰訊旗下手遊《王者榮耀》在全球吸金逾２億美元，

重回全球手遊暢銷榜首，當中來自中國ｉＯＳ市場的收入佔逾九成半，或能重新推動其收入增長

。騰訊上日績前曾一度升４％至１０天高位，升穿４００元關口及２０天移動平均線，午後隨大

市回吐接近全部升幅，收報３８９元，微升０﹒２６％。截至上日（２３日）的資金流向可見，

北水連續３日淨買入騰訊，上日更見淨流入金額達至１２億。另外，其樂悲觀資金流情緒比例參

半，但輪場上大部分街貨比例仍集中於認購證及牛證。投資者若對後市看好，或可留意騰訊購

２５８３７，行使價５０６﹒８８元，實際槓桿７﹒３倍，引伸波幅４６﹒６％，換股比率

１００兌１，２０２２年０７月２８日到期。如看淡，或可留意騰訊沽２９８１４，行使價

３２０元，實際槓桿３﹒８倍，引伸波幅５１﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年０９月

２９日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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