  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》談兩條平均線分析法

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯中性和顯著向淡。昨天（２３日）恒指高見２２４２４後表現明顯回軟，屬於升浪已處於最後
階段的常見現象，大家應加緊提防（ｂ）浪或（２）浪調整快將展開。理論上，指數仍有少許上
升空間，但不排除於新重大利淡消息出現時，市況會突然掉頭急挫的可能性。２３３８７只不過
是量度升幅目標，不一定會到達，因另一個量度升幅目標２１６３８已經到達。
　　不少市場分析員喜歡簡單地以一、兩條平均線去判斷市況好淡，筆者當然不敢苟同。他們認
為，恒指已經升破了２０天平均線，可以買貨了，但不是太遲嗎？值博率還足夠嗎？因根據他們
的理論，阻力應看現位於２３１５３的５０天平均線。如果相信這種簡單的分析理論，應該是於
指數近抵５０天平均線附近造淡，目標放於２０天平均線，才有足夠的值博率支持，對嗎？
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話24/03/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣橫盤，印度監管比特幣料阻礙發展
中國故事23/03/2022
《神州經脈》審計僵局中國或讓步　中興勝訴緩刑期滿　滬指六連升
財經熱話23/03/2022
美法院裁定結束緩刑期　中興復牌狂飆　券商籲買入
財經熱話23/03/2022
《經濟通》榮獲「香港交易所大獎2021」兩大獎項
專訪23/03/2022
【即市專訪】港股接近好淡分水嶺！黃偉豪：兩科技股短期可跟車！（有片）
財經熱話23/03/2022
小米業績勝預期兼擬百億回購　無懼大行唱淡股價飆逾半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金