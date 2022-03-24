《運籌帷幄－梁業豪》談兩條平均線分析法

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯中性和顯著向淡。昨天（２３日）恒指高見２２４２４後表現明顯回軟，屬於升浪已處於最後

階段的常見現象，大家應加緊提防（ｂ）浪或（２）浪調整快將展開。理論上，指數仍有少許上

升空間，但不排除於新重大利淡消息出現時，市況會突然掉頭急挫的可能性。２３３８７只不過

是量度升幅目標，不一定會到達，因另一個量度升幅目標２１６３８已經到達。

不少市場分析員喜歡簡單地以一、兩條平均線去判斷市況好淡，筆者當然不敢苟同。他們認

為，恒指已經升破了２０天平均線，可以買貨了，但不是太遲嗎？值博率還足夠嗎？因根據他們

的理論，阻力應看現位於２３１５３的５０天平均線。如果相信這種簡單的分析理論，應該是於

指數近抵５０天平均線附近造淡，目標放於２０天平均線，才有足夠的值博率支持，對嗎？

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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