《行內行外－梁崇讓》美國一石多鳥的政經掠奪手段

《行內行外》自美國特朗普政府向中國以及全球發動貿易戰，只因擔心其霸權和美元的地位

被挑戰，但似乎美國政府的做法並不奏效，因此拜登出任美國總統後，改變了前任總統特朗普的

對外策略，無論在政治和經濟上都重新部署，改變特朗普時代的孤立對外策略，改為聯合西歐和

亞太多國圍堵中國。除了在經濟上繼續進行打壓和制裁中國外，更在印太和台海地區挑起事端，

製造地緣政治危機升溫。

數星期前俄出兵烏克蘭頓使局勢緊張，但美國第一時間表示不會派兵烏克蘭，間接引導俄羅

斯總統普京發動對烏克蘭戰爭。俄烏戰爭已近一個月了，歐美國家雖然沒有直接介入作戰，但卻

一直為烏克蘭提供武器軍備和作戰情報，連馬斯克的ＳｐａｃｅＸ也提供衛星導航，更找藉口對

俄羅斯進行嚴厲的經濟制裁，甚至凍結或沒收俄羅斯政府和私人的資產，令俄羅斯普京政府無論

在國內和國外都受到嚴峻考驗，美國這種掠奪他國資產行為也不是新鮮事。最近和最不合理的一

次，是公然將阿富汗在美國的９０億美元資產的一半，作為賠償給「９１１」恐怖襲擊事件中的

受害者家屬，這種自圓其說的霸道行徑，其盟友並沒有出言批評，連聯合國也默不作聲，可見美

國在國際上隻手遮天的囂張行徑，世界上也只有美國向貧窮弱國開出這樣的血盤之口。



＊經濟掠奪＊



至於在經濟掠奪方面，美國則運用其經濟手段的優勢，尤其利用貨幣匯率和息口上的升跌，

在投資市場上興風作浪和上下其手，造成別國或企業出現經濟危機，更趁機掠奪他國資產或企業

，這已是司空見慣的美國手段。１９世紀的日本危機、亞洲金融風暴、２０世紀的科網爆破、歐

債危機、世界金融海嘯全都與息口或美元匯率有關，當年香港的港匯和股市也是受狙擊的對象。

據悉俄羅斯與烏克蘭都是原材料與大宗商品的出口國，俄羅斯更是歐洲天然氣的主要供應者

，而烏克蘭被稱為歐洲糧倉，是世界上第三大糧食出口國，其農業生產佔國內生產總值二成，俄

烏開戰，令兩國都出現了經濟動盪。貨幣盧布大跌，俄國企業出現違債風險，生產線和供應渠道

受到影響，導致了能源價與食品價格都大幅上升，全球的通脹勢將進一步加劇，息口和滯脹已成

為各國未來要面對的經濟難題，股票市場則立竿見影，即時急跌，商品價格的上升，美國資金又

可進行收割了。

俄烏戰事持續不停，雙方曾多次舉行會談尋求停火協議，俄羅斯堅決攻打烏克蘭只因烏克蘭

申請加入北約（北大西洋公約組織），北約是一個西方陣營的戰略同盟組織，其主要成員和作用

筆者不在此詳述了，俄羅斯也曾多次申請加入北約，只是被拒，而烏克蘭和俄羅斯邊境接壤，現

今申請加入北約，自然對俄羅斯造成威脅，何況北約組織一直不停地向東擴大勢力，旨在什麼？

不用多說大家心知肚明。



＊兩敗俱傷＊



據消息透露：俄羅斯停火條件包括要求烏克蘭永不加入北約、境內不部署外國軍事基地或武

器、承認克里米亞半島屬於俄羅斯、承認盧甘斯克和頓涅茨克是獨立國家、保障烏克蘭人說俄語

的權利和基輔亦可以尋求他國提供安全保障等等條件，很明顯目的是針對北約的東擴。事實證明

，開戰一個月不只俄羅斯和烏克蘭兩敗俱傷，歐洲多國也受牽連，全球能源商品價格急漲，歐元

急跌，美元更成為資金避難所，因此最大得益者是全球結算貨幣美元，據聞，近日美國已加大天

然氣輸入歐洲的數量，價格上升，售出數量反增加，真是一石多鳥啊！開戰的土地不在美國，人

命也不是美國公民，更何況俄烏經此一役，俄烏都元氣大傷，歐洲大陸也受拖累，美國又何樂而

不為呢？歐洲各國只好「啞子吃黃蓮」有苦自己知！俄羅斯和歐美關係交惡，日後再有衝突看來

也在所難免，全球日後的政經格局將可能出現嶄新局面。

俄烏事件立即令人聯想起現時的中美關係和無硝煙的戰爭，中美的貿易戰、科技戰、金融戰

、貨幣戰和意識形態之爭等等，已令全球金融市場出現大震盪和新變局，日後雙方衝突牽扯到印

太和台海的領土主權問題上，如出現擦槍走火而無法挽回的情況，那就更不敢想象了。雖然上周

國家主席習近平和美國總統拜登視象通話時雙方都贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，

同時認為雙方在各層級各領域要加強溝通對話。拜登總統又重申，美方不尋求打「新冷戰」，不

尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突

等等，但可是美國表面一套，暗地裏又是另一套的作風，確實有前車之鑑，現時中國手持這麼多

美元資產，國際貿易上大部分仍是以美元結算，阿富汗和俄羅斯的教訓卻真不可不防啊！



＊政策幫兇＊



後記：從去年開始，港美兩地的中概股因中美政策所影響而總是下跌不止，上周港股又經歷

了一次過山車般的大上大落，周初曾急跌千多點下試１８０００點水平，但傳出內地政府將推出

對股市維穩的措施，更有消息指，中美雙方監管機構就審計監管合作舉行會議，並希望能盡快達

成合作安排，分析家解讀為兩地的監管風暴有望結束，加上中美股票回升，令港股連升兩天，最

高更見２１５００水平，升幅超過３０００點，近日更見２２０００點水平以上，雖然大市回升

，但自美國政府不斷打壓在美上市的中資企業，加上內地修例改變教育機構的運作模式、其後剎

停螞蟻集團上市、打壓網絡平台的壟斷行為、加強涉及國家安全的資訊審查政策等等不利因素下

，導致多隻在美國上市的中資企業股價都曾大幅下調，最少的也跌了七成，例如蔚來汽車、小鵬

汽車（９８６８）、阿里巴巴（０９９８８）、百度（０９８８８）、微博，而跌近九成的有嗶

哩嗶哩（０９６２６）、愛奇藝、拼多多、唯品會，更慘的是教育股份，好未來和新東方更跌超

過９５％以上，而以吹噓「大勢所趨」在港上市的新經濟股下跌幅度超過五成的數目也不少，以

上的股票要重見高位，相信並不容易，就算可以重回高位料也只會是少數吧！

很多時這類股票上市時被吹捧至超高市值上市，就算沒有市盈率的企業也可以包裝成「千足

金」出售，難道這便是「大勢所趨」背後的真相嗎？《行內行外》的多篇文章（文章可登入

ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ「業內關注」參閱），已多次提醒有關當局和投資者不要盲目跟風

，但忠言總是逆耳，又或者群眾總被資本家掠奪，政策永遠是幫兇，這便是資本主義社會的特性

吧！



註：萬分感謝內地專家和醫護人員千里迢迢到港參與本港防疫抗疫行動，血濃於水和無私奉獻的

精神真令人我們心存感激，刻骨銘心！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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