《專家之言－黃德几》日清積極豐富產品組合，擬加價緩和成本壓力

《專家之言》日清食品（０１４７５）核心品牌包括「合味道」和「出前一丁」，截至

２０２１年１２月底止年度，集團的收入３８﹒６６億元，按年增加９﹒９％，純利微升

０﹒６％至３﹒０４億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ增長６％至６﹒０４億元。不過，由於原材料價

格按年大幅攀升，尤其棕櫚油成本，令整體毛利率由２０２０年度的３２﹒９％，下降１﹒２個

百分點至３１﹒７％。集團擬派末期息每股１４﹒５６仙，連同特別股息每股２﹒９１仙，合計

１７﹒４７仙。



＊內地合味道銷量雙位數增長，發展非麵類業務＊



以市場劃分，內地業務的收入按年上升１４﹒２％至２４億元，佔總收入的６２﹒１％，分

部盈利增加２１％至２﹒９９億元，主要歸因於杯裝即食麵銷量增加，其中內地旗艦品牌合味道

的銷量以雙位數速度增長，抵銷原材料成本急升。至於本港業務，收入增加３﹒４％至

１４﹒６６億元，惟由於原材料價格急升，以及與品牌投資有關的開支增加，導致本港業務的溢

利下跌２５﹒４％至１﹒２３億元。

集團積極豐富產品組合，推出更多即食麵類的新產品，同時發展非麵類業務，例如穀物麥片

銷售量不斷上升，除了銷往香港及內地，更銷往新加坡和泰國；Ｋａｇｏｍｅ蔬菜汁業務銷量日

益增加。另外，集團計劃在下月起，上調其部分袋裝和容器裝即食麵產品在本港的出廠價，增幅

的百分比屬中至高個位數，有望緩和原材料及物流成本上升帶來的壓力。



＊財務狀況維持穩健，宜於５﹒３元以下吸納＊



集團的財務狀況維持穩健，在去年底現金淨額約為１８﹒９４億元，及可動用銀行融資額度

１﹒８１億元；並無任何外部借款，資本負債比率為零。走勢上，３月２２日呈「大陽燭」重上

１０天和２０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，短線跌勢料有改善，

宜候低５﹒３元以下吸納，反彈阻力５﹒９５元，不跌穿５元續持有。《金利豐證券研究部執行

董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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