《盤後部署》騰訊業績遜預期拖累大市，恒指料２１３００有支持

《經濟通通訊社２４日專訊》美俄相互制裁升溫，隔晚美股三大指數下跌。港股亦跟跌，低

開１５１點報２２００２，中段一度回升逾４０點，但之後都無以為繼，臨近收市跌幅稍為擴大

至逾２００點。

上季經調整盈利較市場預期差的騰訊（００７００）低開４％，全日走勢乏力，收市跌

５﹒９１％，報３６６元；美團（０３６９０）收市尾段沽壓加劇，一度跌逾６％，收市跌

５﹒８９％，報１４７元；阿里巴巴（０９９８８）就跌３﹒２３％，報１１３﹒８元。年度虧

損減少的攜程（０９９６１）全日維持升勢，逆市揚７﹒５９％，報２０５﹒６元，為表現較佳

科指成分股。

內房股方面，繼融創（０１９１８）、世茂（００８１３）、融信中國（０３３０１）後，

佳兆業（０１６３８）亦宣布無法在３月底公布年度業績。佳兆業今日回吐１１﹒７６％，報

０﹒７５元；融創亦挫逾１６％。其他內房及物管股受拖累，碧桂園（０２００７）及碧股

（０６０９８）分別跌４﹒５％及６﹒９３％；龍湖（００９６０）及中海外（００６８８）就

跌逾１％。

中移動（００９４１）去年多賺７﹒７％，更宣布未來３年加大派息比率，股價連續上升一

星期，收市升３﹒０４％，報５６元。海底撈（０６８６２）去年全年由盈轉虧，日內仍升

９﹒３７％，報１４﹒４８元，為表現最佳藍籌；九毛九（０９９２２）、海倫司

（０９８６９）都升逾２％。

恒指收報２１９４５，跌２０８點或跌０﹒９４％，主板成交１４９９﹒５４億元。國企指

數報７５２８，跌１０６點或跌１﹒４０％。恒生科技指數報４６０９，跌１４０點或跌

２﹒９５％。

內地股市上證綜合指數報３２５０，跌２０點或跌０﹒６３％，成交３９０７﹒２８億元人

民幣。深證成份指數報１２３０５，跌１０３點或跌０﹒８３％，成交２１１６﹒０１億元人民

幣。



＊騰訊短期料４００元水平有阻力＊



大市方面，今日成交額較上日減少２７３億元，至１４９９億元，資金流入額２９﹒３９億

元，亦較上日減少５４﹒８億元，整體買沽比率亦由上日的５３：４７，略減至今天的

５１：４９。再看日線圖，上日未能突破２２５００裂口頂部，今天隨即回軟，加上騰訊業績遜

預期，令好友暫時離場，亦反映２２５００為短期阻力位。不過，１０天線正向上行，與２０天

線距離收窄，ＭＡＣＤ牛差距仍闊。若然俄烏局勢並未有急速惡化，相信恒指回調至２１３００

將會反彈。

騰訊績後遭多間大行降目標價，今日股價即現回調。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，今日

整體主動買沽比率為４８：５２，大戶主動買沽比率亦只有４６：５４，均較上日有顯著比率調

整，更錄得５﹒３８億元資金淨流出。再看日線圖，股價今個月五度挑戰４００元，雖曾突破但

未能收高於該位，１０天線未有向上行的跡象，估計短期內繼續在３２５元至４００元上落。

（ｅｒ）

